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Folha de São Paulo

Comparecimento sobe na China continental e Lula vence com 70,5% dos votos

Neste domingo (25), 532 eleitores votaram, 100 a mais que no primeiro turno, um aumento de 23%. Entre os 1.503 brasileiros aptos a votar em Pequim, Xangai e Cantão, na China, a abstenção caiu de 71% para 64,6%

Publicado em 25 de Outubro de 2026 às 08:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 out 2026 às 08:41
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo Stuckert/Divulgação
PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - Mais brasileiros foram às urnas na China continental no segundo turno da eleição presidencial, neste domingo (25), em comparação com a primeira rodada. O candidato a reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu com 70,5% dos votos totais, ante 62% no primeiro turno. Flávio Bolsonaro (PL) teve 25,2%.

Votaram 532 eleitores, 100 a mais do que no primeiro turno, um aumento de 23%. Com 1.503 aptos a votar em Pequim, Xangai e Cantão, a abstenção caiu de 71% para 64,6%.

Lula somou 375 votos, ante 134 do adversário. Houve ainda dois votos em branco e 21 nulos, que juntos representam 4,3% do total.

Xangai, que concentra o maior eleitorado brasileiro na China continental, deu ao petista 182 votos (68,9% do total), contra 66 de Flávio (25%). Lá, compareceram 264 dos 740 eleitores aptos.

Em Pequim, Lula teve sua vantagem mais larga, com 126 votos (84,6%), ante 22 do adversário (14,8%). Votaram 149 dos 344 aptos, o maior comparecimento proporcional entre as três cidades, de 43,3%.

Cantão foi onde Flávio teve seu melhor desempenho, com 46 votos (38,7%), contra 67 de Lula (56,3%). Ali, 119 dos 419 eleitores votaram, comparecimento de 28,4%.

Os números foram obtidos pela reportagem a partir dos boletins de urna das três cidades e se referem apenas à China continental, sem Hong Kong.

A embaixada e os consulados brasileiros na China abriram as urnas para a votação do segundo turno da votação para a Presidência às 8h do domingo (25) no horário local, equivalente a 21h de sábado (24) em Brasília.

Eleitores que possuem zona eleitoral no país podem votar nas cidades de Pequim, Cantão e Xangai, além da região administrativa especial de Hong Kong. Como a China possui apenas um fuso horário, todas as urnas abrem e fecham ao mesmo tempo.

No primeiro turno, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu com 62% dos votos totais na China continental, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registrou 23%.

O presidente acumulou 268 votos, enquanto o adversário teve 98.

No total, 432 pessoas registraram seus votos, enquanto 1.500 eleitores estavam aptos a votar nas três cidades da China continental. A taxa de abstenção foi de 71%.

São 2.189 eleitores cadastrados para votar na China, com predominância do sexo masculino, que responde por 55%. Aqueles com nível superior completo são 49%, e a principal faixa etária é a de eleitores de 40 a 44 anos, seguida da de 25 a 29 anos.

No total, são 918,9 mil brasileiros aptos a votar no exterior, um contingente que já supera o eleitorado de Roraima (401,5 mil), Amapá (577,5 mil) e Acre (614,4 mil). Fora do país, brasileiros podem votar apenas para os cargos de presidente e vice.

Os países que reúnem mais eleitores são Estados Unidos (265,4 mil), Portugal (134,8 mil) e Japão (88,4 mil).

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