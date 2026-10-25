Comparecimento sobe na China continental e Lula vence com 70,5% dos votos

PEQUIM, CHINA (FOLHAPRESS) - Mais brasileiros foram às urnas na China continental no segundo turno da eleição presidencial, neste domingo (25), em comparação com a primeira rodada. O candidato a reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu com 70,5% dos votos totais, ante 62% no primeiro turno. Flávio Bolsonaro (PL) teve 25,2%.
Votaram 532 eleitores, 100 a mais do que no primeiro turno, um aumento de 23%. Com 1.503 aptos a votar em Pequim, Xangai e Cantão, a abstenção caiu de 71% para 64,6%.
Lula somou 375 votos, ante 134 do adversário. Houve ainda dois votos em branco e 21 nulos, que juntos representam 4,3% do total.
Xangai, que concentra o maior eleitorado brasileiro na China continental, deu ao petista 182 votos (68,9% do total), contra 66 de Flávio (25%). Lá, compareceram 264 dos 740 eleitores aptos.
Em Pequim, Lula teve sua vantagem mais larga, com 126 votos (84,6%), ante 22 do adversário (14,8%). Votaram 149 dos 344 aptos, o maior comparecimento proporcional entre as três cidades, de 43,3%.
Cantão foi onde Flávio teve seu melhor desempenho, com 46 votos (38,7%), contra 67 de Lula (56,3%). Ali, 119 dos 419 eleitores votaram, comparecimento de 28,4%.
Os números foram obtidos pela reportagem a partir dos boletins de urna das três cidades e se referem apenas à China continental, sem Hong Kong.
A embaixada e os consulados brasileiros na China abriram as urnas para a votação do segundo turno da votação para a Presidência às 8h do domingo (25) no horário local, equivalente a 21h de sábado (24) em Brasília.
Eleitores que possuem zona eleitoral no país podem votar nas cidades de Pequim, Cantão e Xangai, além da região administrativa especial de Hong Kong. Como a China possui apenas um fuso horário, todas as urnas abrem e fecham ao mesmo tempo.
No primeiro turno, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu com 62% dos votos totais na China continental, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) registrou 23%.
O presidente acumulou 268 votos, enquanto o adversário teve 98.
No total, 432 pessoas registraram seus votos, enquanto 1.500 eleitores estavam aptos a votar nas três cidades da China continental. A taxa de abstenção foi de 71%.
São 2.189 eleitores cadastrados para votar na China, com predominância do sexo masculino, que responde por 55%. Aqueles com nível superior completo são 49%, e a principal faixa etária é a de eleitores de 40 a 44 anos, seguida da de 25 a 29 anos.
No total, são 918,9 mil brasileiros aptos a votar no exterior, um contingente que já supera o eleitorado de Roraima (401,5 mil), Amapá (577,5 mil) e Acre (614,4 mil). Fora do país, brasileiros podem votar apenas para os cargos de presidente e vice.
Os países que reúnem mais eleitores são Estados Unidos (265,4 mil), Portugal (134,8 mil) e Japão (88,4 mil).