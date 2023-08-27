Balé de drones encanta público na festa de inauguração da nova 3ª Ponte; veja vídeo

O céu da Capital capixaba foi iluminado por mais de 100 drones na noite deste domingo (27), no Cais das Artes, durante o evento que comemorou a ampliação da Terceira Ponte e a inauguração da Ciclovia da Vida. A apresentação durou pouco mais de 10 minutos e homenageou símbolos tipicamente capixabas, como a bandeira do Espírito Santo e o Convento da Penha, além de frases motivacionais. Confira o vídeo acima.
Momentos antes, houve ainda uma apresentação de dança com um grupo paulistano, chamado "Light Wire". Usando roupas "iluminadas", o grupo encantou quem acompanhava a festa, que foi realizada no Cais das Artes, em Vitória.