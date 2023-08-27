3ª Ponte: show de luzes tem apresentação de dança com figurino 'iluminado'

Apesar de algumas mudanças na programação por causa das chuvas, o Festival Luzes da Vida, evento para comemorar a ampliação da Terceira Ponte e a entrega da Ciclovia da Vida, contou com uma apresentação um tanto diferente. Usando roupas "iluminadas", o grupo de dança Light Wire encantou quem acompanhava a festa no Cais das Artes, em Vitória, na noite deste domingo (27).
O repórter Ricardo Medeiros, de A Gazeta, esteve no local e fez alguns registros do momento. O grupo se apresentou por cerca de cinco minutos. Confira as fotos abaixo: