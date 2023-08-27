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3ª Ponte: show de luzes tem apresentação de dança com figurino 'iluminado'

Grupo paulistano Light Wire encantou quem acompanhava a festa no Cais das Artes, em Vitória, na noite deste domingo (27)
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

27 ago 2023 às 18:56

Publicado em 27 de Agosto de 2023 às 18:56

Grupo de dança de São Paula encantou quem foi acompanhar o Festival Luzes Pela Vida
Grupo de dança Light Wire, durante evento no Cais das Artes, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Apesar de algumas mudanças na programação por causa das chuvas, o Festival Luzes da Vida, evento para comemorar a ampliação da Terceira Ponte e a entrega da Ciclovia da Vida, contou com uma apresentação um tanto diferente. Usando roupas "iluminadas", o grupo de dança Light Wire encantou quem acompanhava a festa no Cais das Artes, em Vitória, na noite deste domingo (27). 
O repórter Ricardo Medeiros, de A Gazeta, esteve no local e fez alguns registros do momento. O grupo se apresentou por cerca de cinco minutos. Confira as fotos abaixo:

Grupo paulistano de dança se apresenta no Festival Luzes Pela Vida

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