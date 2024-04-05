Apostas de Vila Velha e Serra ganham R$ 17 mil na quina da Mega-Sena

Duas apostas feitas no Espírito Santo quase levaram o prêmio de R$ 12 milhões da Mega-Sena após acertarem cinco das seis dezenas do concurso 2708. Os sortudos, um da Serra e outro de Vila Velha, podem até não terem ficado milionários, mas vão levar R$17.344,12 para casa, cada um.

O sorteio do concurso 2708 da Mega-Sena, realizado em São Paulo, aconteceu na noite desta quinta-feira (4) e nenhum apostador acertou as seis dezenas milionárias. A expectativa é que o prêmio principal chegue a R$ 17 milhões no próximo concurso, que será sorteado na noite de sábado (6). Os números sorteados nesta quinta-feira são: 10 - 11 - 12 - 19 - 23 - 28.