Após decisão da Justiça, posto de combustíveis começa a ser demolido em Cachoeiro

A área pública utilizada pelo posto tinha sido concedida por meio de um arrendamento, mas o tempo de uso acabou. No dia 15 de maio, o posto emitiu um comunicado encerrando as atividades. Conforme apurado na ocasião pela reportagem de A Gazeta , a Prefeitura de Cachoeiro informou que a construção estava impedindo o avanço das obras de macrodrenagem que acontecem naquele ponto.

Segundo decisão judicial, o prazo para a desocupação do Posto Oásis terminou desde o dia 7 de janeiro deste ano. A ação foi movida pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que pretende reconstruir uma praça no local, como era no passado. De acordo com a prefeitura, a demolição foi iniciada nesta quarta-feira (12), mas ainda há outras etapas de desmobilização antes que a área seja totalmente desocupada.