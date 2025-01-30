Agricultor é detido por furto de energia em fazenda em Vila Pavão

Segundo a EDP, a energia furtada abastecia, além da residência, as bombas usadas na irrigação da lavoura da propriedade. A ação contou com policiais civis do Departamento de Investigações Criminais (Deic), de Vitória, um perito do Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica e técnicos da EDP.

O agricultor foi levado para a Delegacia Regional de Nova Venécia. A EDP ressaltou que o furto de energia traz prejuízos a todos, sendo uma prática perigosa que pode causar sobrecarga na rede, interrupções no fornecimento, danos a equipamentos e queda na qualidade da energia. A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter informações sobre as providências adotadas e atualizará o texto assim que houver retorno.