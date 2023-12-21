Acidente na Ponte da Passagem deixa mulher ferida em Vitória

Um foragido da Justiça apontado pela Polícia Civil como integrante de um grupo criminoso conhecido como "Tropa do Rato", suspeito de ter ligação com o Terceiro Comando Puro (TCP), foi recapturado na manhã desta sexta-feira (31), no bairro Boa Vista, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.





Segundo a corporação, Gustavo Andrade de Brito, de 23 anos, tinha um mandado de recaptura em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, após fugir do sistema prisional, onde cumpria pena pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.





De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que Gustavo integrava a facção criminosa que atua nos bairros Boa Vista I e Boa Vista II. Ainda conforme a corporação, ele utilizava imóveis para esconder armas de fogo e participava do preparo, embalo e comercialização de entorpecentes.





Após a recaptura, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Jaguaré, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando o reingresso no sistema prisional.