Acidente na Ponte da Passagem deixa mulher ferida em Vitória

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Um homem de 45 anos, com mandado de prisão em aberto por crimes de roubo majorado, associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor foi preso na tarde de quinta-feira (30) ao questionar policiais na Delegacia Regional de Cariacica, no bairro Rio Branco.
O suspeito, que não teve o nome divulgado, compareceu ao local para perguntar o motivo de policiais terem estado na residência de sua ex-companheira, no bairro Jardim Botânico, no mesmo município.
Segundo a Polícia Civil, durante o atendimento, o investigador plantonista constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem, momento em que foi dada voz de prisão.
Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
Um motociclista morreu em um acidente na manhã desta sexta-feira (31) na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi registrado nas proximidades do km 30 da rodovia, logo após a Ponte da Macumba, no sentido crescente da via.
A identidade e a idade da vítima não foram divulgadas.
De acordo com informações apuradas pela repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o motociclista tentava fazer uma ultrapassagem quando bateu em um caminhão. Com o impacto, ele caiu embaixo de uma carreta e morreu.
Um foragido da Justiça apontado pela Polícia Civil como integrante de um grupo criminoso conhecido como "Tropa do Rato", suspeito de ter ligação com o Terceiro Comando Puro (TCP), foi recapturado na manhã desta sexta-feira (31), no bairro Boa Vista, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.
Segundo a corporação, Gustavo Andrade de Brito, de 23 anos, tinha um mandado de recaptura em aberto, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, após fugir do sistema prisional, onde cumpria pena pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que Gustavo integrava a facção criminosa que atua nos bairros Boa Vista I e Boa Vista II. Ainda conforme a corporação, ele utilizava imóveis para esconder armas de fogo e participava do preparo, embalo e comercialização de entorpecentes.
Após a recaptura, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Jaguaré, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando o reingresso no sistema prisional.
Um homem conhecido como "Paulinho do Forró" foi preso durante a Operação Fim de Festa, realizada na noite de quinta-feira (30), no bairro Santo André, em Cariacica, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Penal, Paulo Sergio de Azevedo Castro, de 37 anos, estava foragido da Justiça desde dezembro de 2025, quando não retornou ao sistema prisional após ser beneficiado com uma saída temporária. Ele cumpria pena por tráfico de drogas.
De acordo com a corporação, os agentes chegaram ao paradeiro do foragido após receberem informações de que ele estava fazendo apresentações musicais em bares de Cariacica. Paulo Sergio foi localizado em frente a um desses estabelecimentos, não ofereceu resistência à prisão e foi encaminhado à delegacia.
Ainda conforme as investigações, Paulinho do Forró já era conhecido pelas forças de segurança do Sul do Espírito Santo por atuar no tráfico de drogas em Bom Jesus do Norte. Segundo a Polícia Penal, ele integrava uma organização criminosa com ligação a criminosos do Rio de Janeiro.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Paulo Sergio e deixa este espaço aberto para um posicionamento.
Os moradores de Vila Velha que desejam atualizar o cartão de vacinação têm oportunidade neste sábado (1º) durante um mutirão de serviços de saúde que será realizado no Boulevard Shopping Vila Velha, em Itaparica, e também na Unidade de Saúde do bairro Jabaeté. A programação contará ainda com consultas médicas agendadas previamente.
Organizado pela Secretaria Municipal de Saúde, no shopping, o posto de vacinação funcionará das 11 às 18 horas, com aplicação de vacinas de rotina para todas as idades (exceto BCG), além dos imunizantes contra gripe, covid-19 e dengue, conforme os públicos determinados pelo Ministério da Saúde. Também será possível atualizar a declaração vacinal.
Já na Unidade de Saúde de Jabaeté, o atendimento será das 8 às 14 horas. Serão realizadas cerca de 90 consultas médicas previamente agendadas, além de vacinação sem necessidade de agendamento. Além disso, uma ação de conscientização sobre a importância do aleitamento materno também fará parte da programação.
As pessoas que desejarem se vacinar normalmente durante a semana devem fazer o agendamento nesta sexta-feira (31) a partir das 15h, pelo site (clique aqui).
Três homens foram presos pela Polícia Civil durante a Operação Regressio, realizada na quinta-feira (30), em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão em aberto e contou com o apoio do Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal.
Entre os detidos está um homem de 60 anos, localizado no Centro da cidade, que tinha um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável. O nome dele não foi divulgado pela polícia. No bairro Ilmenita, os policiais prenderam Charles Silva Hipólito Junior, de 32 anos, procurado pelo crime de roubo. Já no bairro Acapulco, foi localizado Mateus dos Santos Sartório, de 31 anos, que era procurado por envolvimento com o crime de moeda falsa.
Os três foram encaminhados à Delegacia Regional de Marataízes e, posteriormente, transferidos para o sistema prisional.
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um VW Gol no km 94 da BR 259, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (30). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 19h10. A dinâmica do acidente não foi informada. O condutor da motocicleta não resistiu aos ferimentos. O nome da vítima não foi divulgado.
Um passageiro que estava na garupa da moto foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital do município. Já a motorista do carro, de 49 anos, sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento e, posteriormente, retornou ao local do acidente, segundo a PRF.
Uma equipe da Polícia Científica realizou a perícia no local. Durante os trabalhos, o trânsito na BR 259 ficou totalmente interditado nos dois sentidos entre 19h10 e 21h40.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso e aguarda retorno.
O prêmio principal da Mega-Sena voltou a acumular na noite de quinta-feira (30), já que nenhum apostador levou para casa o valor previsto de R$ 85.091.902,76. A bolada pode chegar a R$ 100 milhões no sorteio de domingo (2). Uma aposta feita em Cachoeiro, no Sul do Espírito Santo, acertou a quina e vai receber R$ 64.733,96. Outras 40 apostadores no país também marcaram cinco números e vão receber o mesmo valor.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
Desde o dia 19 de julho, os sorteios de todas as loterias que ocorriam aos sábados, incluindo a Mega-Sena, passaram a ser realizados aos domingos.
Dois carros, modelos Fiat Strada e Renault Duster, se envolveram em um grave acidente na ES 356, na região conhecida como "Km 41", na zona rural de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (30). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram os veículos destruídos em uma área de plantação de café às margens da rodovia, a cerca de 50 metros de distância um do outro.
No Duster estavam três pessoas: o motorista e duas mulheres, uma delas de 78 anos. Os demais ocupantes não tiveram a idade informada. Na picape estava apenas o condutor, de 28 anos.
Uma das passageiras do Duster relatou à Polícia Militar que o veículo seguia em direção a Nova Venécia, enquanto a Strada trafegava no sentido contrário. Segundo ela, em determinado momento, a Strada invadiu a contramão, provocando a colisão.
A PM informou que as vítimas foram socorridas e encaminhadas a um hospital do município, mas não detalhou a quantidade de feridos. A reportagem de A Gazeta questionou essa informação, mas não houve retorno até a última atualização. Segundo a corporação, não foi possível realizar o teste do bafômetro nos motoristas porque ambos estavam recebendo atendimento médico.
Um motorista ficou ferido após o carro que dirigia capotar na manhã desta quinta-feira (30), no distrito de São Jorge de Oliveira, na zona rural de Brejetuba, no Caparaó do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, o automóvel caiu em uma propriedade particular e o condutor foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
O estado de saúde da vítima e as circunstâncias do acidente não foram divulgados.