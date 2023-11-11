Acidente interdita totalmente a BR 262 em Ibatiba

Um acidente que aconteceu no início da tarde deste sábado (11) interditou a BR 262, na altura do quilômetro 166, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local da ocorrência para sinalizar a rodovia, um carro modelo Volkswagen Gol invadiu a contramão e colidiu frontalmente contra uma carreta. O condutor do Gol, que não teve a identidade revelada, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.
Por volta das 16h40, a PRF informou em uma rede social que a rodovia já estava totalmente liberada. Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e liberado para os familiares.