Agora é que vem a verdade

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Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (30). A prisão ocorreu durante uma operação de combate à divulgação de arquivos com cenas de violência sexual infantojuvenil na internet. Segundo a PF, o aparelho celular e o computador do suspeito foram apreendidos e passarão por perícia técnica criminal.
Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do investigado, que foi autuado e levado à Delegacia da PF em Cachoeiro de Itapemirim. Após prestar depoimento, ele será encaminhado ao sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada.
De acordo com a corporação, o homem poderá responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena para esse crime pode chegar a quatro anos de prisão, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser apurados durante as investigações.
Um jovem de 21 anos, identificado como Kaio Coutinho Monteiro, morreu após a motocicleta que pilotava colidir frontalmente com uma caminhonete modelo Ford Ranger, na ES 381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (29).
O motorista da caminhonete relatou à Polícia Militar que o motociclista teria tentado realizar uma ultrapassagem em faixa contínua e acabou batendo de frente com o veículo.
Em entrevista à TV Gazeta Norte, o condutor contou que estava acompanhado do filho e havia saído de casa para buscar pimenta na roça. Segundo ele, ao se aproximar do km 23, havia uma carreta carregada com eucalipto na pista contrária. Nesse momento, o motociclista tentou ultrapassar e ocorreu a colisão frontal. Ele afirmou que não houve tempo de desviar para evitar o impacto.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.
A Delegacia de Polícia de Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo, passou a funcionar em novo endereço. Segundo a Polícia Civil, a mudança tem como objetivo melhorar o atendimento à população, além de oferecer melhores condições de trabalho à equipe, com mais eficiência, acessibilidade e qualidade nos serviços prestados.
A unidade agora atende na Rua Pergentino Fidelis de Miranda, no Centro da cidade. Os contatos telefônicos também foram atualizados. A população pode entrar em contato pelos números (28) 3526-2811 e (28) 3526-2810.
Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente com um caminhão carregado com chapas de granito, na noite de quarta-feira (29), na BR 482, nas proximidades do distrito de Celina, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, um militar da corporação que retornava do serviço prestou os primeiros socorros à vítima e conseguiu conter pequenas hemorragias.
Durante a avaliação, os bombeiros constataram que o condutor estava preso às ferragens e havia suspeita de fratura no fêmur. Após o resgate, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima a uma unidade hospitalar da região. O motorista do caminhão não se feriu.
A reportagem procurou a Polícia Militar para saber as causas do acidente, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
Uma mulher suspeita de matar um homem a facadas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, se apresentou à Polícia Militar em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, na noite de quarta-feira (29). Ela trabalhava como cuidadora na casa da vítima. O nome e a idade não foram divulgados.
Aguilar Pugatti, de 64 anos, foi morto na terça-feira (28), no distrito de Nestor Gomes. O corpo foi encontrado na despensa da área externa da residência, com diversas perfurações nas costas e no peito, além de um corte na garganta.
Testemunhas relataram que a suspeita teria usado uma cadeira para pular o muro da casa antes de atacar a vítima. A perícia confirmou indícios de invasão ao identificar marcas de sangue no muro e o objeto posicionado no local.
A Polícia Civil informou que a mulher foi levada à Delegacia de Nova Venécia, onde foi interrogada e liberada em seguida. Segundo a corporação, a decisão ocorreu porque não havia situação de flagrante nem mandado de prisão em aberto até aquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.
Uma das lideranças do tráfico de drogas do bairro Jaburuna, em Vila Velha, foi presa nesta quarta-feira (29), no bairro Expedito, em Cariacica. Contra o homem constavam quatro mandados de prisão, em aberto desde 2024, sendo três deles por homicídio e um por porte ilegal de arma de fogo. Os crimes foram decorrentes de rivalidade entre facções.
A identidade dele não foi divulgada pela polícia, entretanto, a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, apurou que se trata de Emanuel Souza Pereira, vulgo “Coisa Ruim”, de 27 anos.
Segundo o Tenente Milhioli, da Força Tática da Polícia Militar de Cariacica, o serviço de inteligência do batalhão obteve a informação de que o traficante estaria escondido na casa de familiares em Cariacica e foi feito um cerco, que resultou na prisão.
“A gente está falando de um indivíduo que ocupava uma posição de liderança no bairro Jaburuna, em Vila Velha, tanto mandante como executor de diversos homicídios. Além desses quatro mandados de prisão, tem diversas passagens pela polícia. (...) Agora, as pessoas que moram ali, principalmente em Jaburuna, podem ter mais tranquilidade, pois uma das lideranças vai estar fora das ruas.”
Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. Mais detalhes foram solicitados à Polícia Civil.
O proprietário de um bar localizado em Marcílio de Noronha, em Viana, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica após quatro máquinas caça-níqueis serem encontradas em seu estabelecimento.
A apreensão foi feita pela Guarda Municipal de Viana, após recebimento de denúncia sobre a existência de jogos de azar no local. Segundo o agente Santos, os equipamentos estavam em funcionamento, conectadas à rede elétrica, embora ninguém jogasse no momento.
Elas tinham números de série e encontravam-se trancadas com cadeado, não sendo possível verificar eventual quantia em dinheiro em seu interior. Elas foram desligadas e encaminhadas à delegacia junto com o dono do bar. “Foi constatado que o conduzido possui algumas passagens pelo mesmo motivo, de jogos de azar, em 2016 e 2022.”
Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Polícia Civil. O texto será atualizado quando houver retorno.
Uma casa de alto padrão usada para desviar energia elétrica para um restaurante, um apartamento, uma cobertura e até a área comum de um condomínio localizado no bairro Bela Vista, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi flagrada pela Polícia Civil e a EDP, nesta quarta-feira (29), após uma inspeção técnica apontar uma ligação clandestina (conhecida como "gato"). A ação de fiscalização constatou que parte do consumo não passava pelo relógio.
Além disso, a medição de consumo de eletricidade ainda era inferior a 200 kWh por mês, volume incompatível com imóvel. Também foram identificadas irregularidades em outros medidores vinculados ao edifício, que permaneciam energizados mesmo após o desligamento da chave geral.
Segundo a Polícia Civil, parte da vistoria foi dificultada porque o acesso a alguns locais foi limitado. Dois homens, de 51 e 82 anos, foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados. O caso continua sendo investigado.
Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), as imagens são captadas por câmeras trap — usadas para registrar animais na natureza — que ficam nos pontos de monitoramento entre 30 e 60 dias fazendo os registros.
Quatro trabalhadores ficaram feridos após o desabamento de um galpão no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quarta-feira (29). Segundo os Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h30 enquanto as vítimas prestavam serviço para uma empresa contratada pela proprietária do terreno. A área foi interditada.
O Sargento Meneguiti explicou que os operários caíram de uma altura de cerca de 5 metros. Ainda conscientes, eles foram socorridos pelos militares e pelo Samu/192. Apenas dois deles apresentavam ferimentos mais graves, mas todos foram levados para o hospital Santa Casa de Misericórdia, na cidade.
A empresária Fernanda Araújo, que trabalha ao lado do galpão, contou que ela e os funcionários ouviram um estrondo e depois viram muita poeira subir no lugar. "Eu achei que a nossa parede estava caindo. Foi aquela correria [...] Quando soube liguei para os Bombeiros e para o Samu para ajudar, porque eu já sabia que tinha gente debaixo dos escombros, (liguei) para tentar socorrer o mais rápido possível", contou.
*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul