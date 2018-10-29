Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Vitor Vogas

Agora é que vem a verdade

Publicado em

28 out 2018 às 23:55
Crédito: Amarildo
O dicionário Priberam traz a seguinte definição para o verbete mito (do latim mythos, sinônimo de fábula):
1. Personagem, fato ou particularidade que, não tendo sido real, simboliza não obstante uma generalidade que se deve admitir.
2. Coisa ou pessoa que não existe, mas que se supõe real.
3. Coisa só possível por hipótese; quimera.
Hércules e o minotauro são mitos (na mitologia grega). Também o são Iemanjá (mitologia iorubá), Thor (mitologia nórdica), Anúbis (mitologia egípcia) e Cao Guojiu (mitologia chinesa).
Bolsonaro não é um mito. É um homem de verdade – e “verdade” foi a palavra mais usada por ele ontem, em seu primeiro pronunciamento como presidente eleito. Um homem de carne e osso, com suas virtudes e defeitos. Chegará ao Planalto carregando essas virtudes e defeitos e, sobre os ombros, a responsabilidade de cumprir a promessa de “mudar tudo isso daí” e “fazer um governo diferente, como jamais foi feito no país”, sem concessões a acordos partidários. A tarefa não será simples, mas proporcional ao tamanho da promessa.
Uma vez com a faixa presidencial, não bastará fazer o gesto da arma com o dedo. Não é da ponta dos seus indicadores colados aos médios, como num passe de mágica, que sairão as soluções de que o país necessita com urgência.
Não bastará ficar apenas repetindo, como na sua propaganda eleitoral, chavões e palavras-Chávez que calaram fundo no imaginário coletivo, como “pátria”, “família”, “Deus”, “kit gay”, “ideologia de gênero”, “Foro de São Paulo”... “pátria” e... o que mais?
Se juntarmos todas essas expressões, não chegamos perto das discussões que verdadeiramente importam para o Brasil neste momento. O país hoje enfrenta um desemprego que atinge mais de 13 milhões de brasileiros. É necessário retomar o crescimento, estimular o desenvolvimento econômico. Como ele pretende fazê-lo, sem bravatas, de forma concreta e factível? Até agora não sabemos.
Ao mesmo tempo, é urgente a aprovação, no Congresso, de uma reforma previdenciária que acabe com os privilégios no setor público, corrija as disparidades em relação ao regime geral e evite a explosão de uma bomba-relógio: se não houver mudanças profundas nas regras de contribuição, daqui a poucos anos a União não terá dinheiro para pagar as aposentadorias. Simples assim.
Como se não bastasse, o Brasil convive com uma crise fiscal sem precedentes que inclui um déficit de mais de R$ 130 bilhões no caixa do governo federal só em 2018 e ameaça tornar o país insolvente em poucos anos. Em português claro: o Brasil está à beira de quebrar.
O próximo governo terá que equacionar esse déficit sem aumentar a carga tributária, para não exonerar ainda mais o consumidor e o setor produtivo, o que teria o efeito perverso de travar ainda mais a retomada do crescimento e da geração de empregos e renda. Como equacionar essas questões? Como promover um rigoroso e necessário ajuste fiscal sem tributar ainda mais quem produz e quem consome? Como equilibrar as contas públicas nacionais e, ao mesmo tempo, fomentar a retomada do crescimento sem aumentar gastos públicos?
São questões como essa – não kit gay, por favor... – que estarão na mesa de Bolsonaro a partir de hoje. Como ele e sua equipe vão resolver essas questões? E como não se preocupar quando o plano de governo do até ontem candidato era, basicamente, uma apresentação em PowerPoint? O candidato que se consagrou nas urnas simplesmente não possui um plano econômico que faça jus ao nome – ao menos passou a campanha inteira sem apresentar algo que o valha.
Como candidato, Bolsonaro conseguiu fazer colar, de maneira surreal, a sua esquiva de sempre: “Não entendo nada de economia. Chamem o Paulo Guedes, o meu Posto Ipiranga”. Seus apoiadores entenderam que bastava. Como presidente, a história é diferente, e a realidade vai se impor no dia 1 do governo Bolsonaro:
Nem um síndico de prédio, nem uma diretora de escola, nem o presidente da Câmara Municipal de Muqui pode se dar ao luxo de dizer que não domina noções básicas de economia e simplesmente lavar as mãos e terceirizar responsabilidades. Muito menos em um sistema como o nosso, que concentra tantos poderes na figura do presidente da República.
Por isso esqueçamos por um momento todo o histórico de frases discriminatórias proferidas por Bolsonaro que atentam contra a dignidade humana de grupos sociais como mulheres, negros e homossexuais. Esqueçamos a ameaça de implantação de uma “ditadura da maioria” incentivada pelo próprio candidato, ao sugerir, por exemplo, que “minorias devem se adequar ou desaparecer”.
Esqueçamos as ameaças abertas à própria estabilidade democrática, feitas ao longo da campanha por seu vice, general Mourão, defensor de ideias anômalas como um “autogolpe” e uma nova Constituição escrita sob medida por um grupo de “notáveis” escolhidos a dedo pelo presidente. Esqueçamos, ainda, o apoio declarado ou a simpatia manifestada à chapa por saudosistas da ditadura militar e até por David Duke, rosto mais famoso da Ku Klux Klan, à candidatura de Bolsonaro, por afinidade de pensamento – “Ele soa como nós”.
O que mais chama atenção, neste momento em que ele está eleito, é o grau de desconhecimento admitido pelo próprio Bolsonaro ao longo da campanha para lidar com os temas mais prementes do país – aqueles da seara econômica – e o grau de improviso que marcou a sua campanha nesta área. Calculada ou não, a bateção de cabeça foi uma constante entre ele mesmo e alguns de seus principais colaboradores.
“Nós temos que nos acostumar a conviver com a verdade”, afirmou Bolsonaro ontem, em sua primeira fala após a vitória. É melhor ele mesmo já ir se acostumando com ela. Com a verdade de ter que governar e de dar as respostas concretas e objetivas de que os brasileiros necessitam. Para os problemas verdadeiros da população, que caberá a ele resolver a partir do dia 1º de janeiro.
Link copiado com sucesso

Vitor Vogas

/ [email protected]
Vitor Vogas
Sul capixaba

PF prende morador de Itapemirim por crimes sexuais infantojuvenis

Publicado em 30/04/2026 às 12:33

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante pela Polícia Federal em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (30). A prisão ocorreu durante uma operação de combate à divulgação de arquivos com cenas de violência sexual infantojuvenil na internet. Segundo a PF, o aparelho celular e o computador do suspeito foram apreendidos e passarão por perícia técnica criminal.


Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na residência do investigado, que foi autuado e levado à Delegacia da PF em Cachoeiro de Itapemirim. Após prestar depoimento, ele será encaminhado ao sistema prisional. A identidade dele não foi divulgada.


De acordo com a corporação, o homem poderá responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. A pena para esse crime pode chegar a quatro anos de prisão, sem prejuízo de outros delitos que venham a ser apurados durante as investigações.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Acidente na ES 381

Jovem morre após colisão frontal entre moto e caminhonete em São Mateus

Publicado em 30/04/2026 às 11:48
O motorista da caminhonete relatou à PM que o jovem tentou ultrapassar uma carreta de eucalipto em um trecho de faixa contínua
Kaio Coutinho Monteiro, de 21 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos Montagem | A Gazeta

Um jovem de 21 anos, identificado como Kaio Coutinho Monteiro, morreu após a motocicleta que pilotava colidir frontalmente com uma caminhonete modelo Ford Ranger, na ES 381, na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de quarta-feira (29).


O motorista da caminhonete relatou à Polícia Militar que o motociclista teria tentado realizar uma ultrapassagem em faixa contínua e acabou batendo de frente com o veículo.


Em entrevista à TV Gazeta Norte, o condutor contou que estava acompanhado do filho e havia saído de casa para buscar pimenta na roça. Segundo ele, ao se aproximar do km 23, havia uma carreta carregada com eucalipto na pista contrária. Nesse momento, o motociclista tentou ultrapassar e ocorreu a colisão frontal. Ele afirmou que não houve tempo de desviar para evitar o impacto.


Ainda de acordo com a Polícia Militar, o motorista da caminhonete realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Serviço

Delegacia de Irupi passa a funcionar em novo endereço; confira

Publicado em 30/04/2026 às 11:21

A Delegacia de Polícia de Irupi, na Região do Caparaó do Espírito Santo, passou a funcionar em novo endereço. Segundo a Polícia Civil, a mudança tem como objetivo melhorar o atendimento à população, além de oferecer melhores condições de trabalho à equipe, com mais eficiência, acessibilidade e qualidade nos serviços prestados.


A unidade agora atende na Rua Pergentino Fidelis de Miranda, no Centro da cidade. Os contatos telefônicos também foram atualizados. A população pode entrar em contato pelos números (28) 3526-2811 e (28) 3526-2810.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Colisão

Acidente com caminhão deixa motorista preso às ferragens na BR 482, em Alegre

Publicado em 30/04/2026 às 11:15

Um motorista ficou preso às ferragens após um acidente com um caminhão carregado com chapas de granito, na noite de quarta-feira (29), na BR 482, nas proximidades do distrito de Celina, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo.


Segundo o Corpo de Bombeiros, um militar da corporação que retornava do serviço prestou os primeiros socorros à vítima e conseguiu conter pequenas hemorragias.


Durante a avaliação, os bombeiros constataram que o condutor estava preso às ferragens e havia suspeita de fratura no fêmur. Após o resgate, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a vítima a uma unidade hospitalar da região. O motorista do caminhão não se feriu.


A reportagem procurou a Polícia Militar para saber as causas do acidente, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Morto a facadas

Cuidadora suspeita de matar homem em São Mateus se apresenta à polícia

Publicado em 30/04/2026 às 10:10
Suspeita teria usado uma cadeira para pular o muro da casa e atacar Aguilar Pugatti, de 64 anos
A mulher trabalhava como cuidadora na casa da vítima Montagem | A Gazeta

Uma mulher suspeita de matar um homem a facadas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, se apresentou à Polícia Militar em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, na noite de quarta-feira (29). Ela trabalhava como cuidadora na casa da vítima. O nome e a idade não foram divulgados.


Aguilar Pugatti, de 64 anos, foi morto na terça-feira (28), no distrito de Nestor Gomes. O corpo foi encontrado na despensa da área externa da residência, com diversas perfurações nas costas e no peito, além de um corte na garganta.


Testemunhas relataram que a suspeita teria usado uma cadeira para pular o muro da casa antes de atacar a vítima. A perícia confirmou indícios de invasão ao identificar marcas de sangue no muro e o objeto posicionado no local.


A Polícia Civil informou que a mulher foi levada à Delegacia de Nova Venécia, onde foi interrogada e liberada em seguida. Segundo a corporação, a decisão ocorreu porque não havia situação de flagrante nem mandado de prisão em aberto até aquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
"Coisa ruim"

Líder do tráfico de Jaburuna, em Vila Velha, é preso em Cariacica

Publicado em 29/04/2026 às 21:51

Uma das lideranças do tráfico de drogas do bairro Jaburuna, em Vila Velha, foi presa nesta quarta-feira (29), no bairro Expedito, em Cariacica. Contra o homem constavam quatro mandados de prisão, em aberto desde 2024, sendo três deles por homicídio e um por porte ilegal de arma de fogo. Os crimes foram decorrentes de rivalidade entre facções.


A identidade dele não foi divulgada pela polícia, entretanto, a repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, apurou que se trata de Emanuel Souza Pereira, vulgo “Coisa Ruim”, de 27 anos.


Segundo o Tenente Milhioli, da Força Tática da Polícia Militar de Cariacica, o serviço de inteligência do batalhão obteve a informação de que o traficante estaria escondido na casa de familiares em Cariacica e foi feito um cerco, que resultou na prisão. 


“A gente está falando de um indivíduo que ocupava uma posição de liderança no bairro Jaburuna, em Vila Velha, tanto mandante como executor de diversos homicídios. Além desses quatro mandados de prisão, tem diversas passagens pela polícia. (...) Agora, as pessoas que moram ali, principalmente em Jaburuna, podem ter mais tranquilidade, pois uma das lideranças vai estar fora das ruas.”


Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. Mais detalhes foram solicitados à Polícia Civil.

Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Contravenção penal

Quatro máquinas caça-níqueis são apreendidas em Viana

Publicado em 29/04/2026 às 21:16
Máquinas caça-níqueis tinham número de série e estavam em pleno funcionamento antes de serem apreendidas Guarda Municipal de Viana

O proprietário de um bar localizado em Marcílio de Noronha, em Viana, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica após quatro máquinas caça-níqueis serem encontradas em seu estabelecimento. 


A apreensão foi feita pela Guarda Municipal de Viana, após recebimento de denúncia sobre a existência de jogos de azar no local. Segundo o agente Santos, os equipamentos estavam em funcionamento, conectadas à rede elétrica, embora ninguém jogasse no momento.


Elas tinham números de série e encontravam-se trancadas com cadeado, não sendo possível verificar eventual quantia em dinheiro em seu interior. Elas foram desligadas e encaminhadas à delegacia junto com o dono do bar. “Foi constatado que o conduzido possui algumas passagens pelo mesmo motivo, de jogos de azar, em 2016 e 2022.”


Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Polícia Civil. O texto será atualizado quando houver retorno.

Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
"Gato chique"

Casa de luxo era usada para desviar energia para restaurante e condomínio em Castelo

Publicado em 29/04/2026 às 18:54
Casa de luxo desviava energia para restaurante e até condomínio em Castelo, no Sul do ES
Casa de luxo desviava energia para restaurante e até condomínio em Castelo, no Sul do ES Montagem A Gazeta | Polícia Civil / EDP

Uma casa de alto padrão usada para desviar energia elétrica para um restaurante, um apartamento, uma cobertura e até a área comum de um condomínio localizado no bairro Bela Vista, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi flagrada pela Polícia Civil e a EDP, nesta quarta-feira (29), após uma inspeção técnica apontar uma ligação clandestina (conhecida como "gato"). A ação de fiscalização constatou que parte do consumo não passava pelo relógio.

Além disso, a medição de consumo de eletricidade ainda era inferior a 200 kWh por mês, volume incompatível com imóvel. Também foram identificadas irregularidades em outros medidores vinculados ao edifício, que permaneciam energizados mesmo após o desligamento da chave geral.

Segundo a Polícia Civil, parte da vistoria foi dificultada porque o acesso a alguns locais foi limitado. Dois homens, de 51 e 82 anos, foram levados para a delegacia, onde foram ouvidos e liberados. O caso continua sendo investigado.

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Passeio em família

Onça parda e filhotinhos são registrados em floresta no Sul do ES

Publicado em 29/04/2026 às 18:11
Uma onça parda fêmea e dois filhotes foram flagrados "passeando" por uma floresta localizada no Sul do Espírito Santo. O vídeo (veja acima) foi registrado em uma área do Monumento Natural Estadual Serra das Torres (MONAST) em fevereiro deste ano, mas divulgado na terça-feira (28). 

Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), as imagens são captadas por câmeras trap — usadas para registrar animais na natureza  — que ficam nos pontos de monitoramento entre 30 e 60 dias fazendo os registros. 

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Acidente

Galpão desaba e deixa quatro trabalhadores feridos em Cachoeiro

Publicado em 29/04/2026 às 18:02

Quatro trabalhadores ficaram feridos após o desabamento de um galpão no bairro São Lucas, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quarta-feira (29). Segundo os Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h30 enquanto as vítimas prestavam serviço para uma empresa contratada pela proprietária do terreno. A área foi interditada.

O Sargento Meneguiti explicou que os operários caíram de uma altura de cerca de 5 metros. Ainda conscientes, eles foram socorridos pelos militares e pelo Samu/192. Apenas dois deles apresentavam ferimentos mais graves, mas todos foram levados para o hospital Santa Casa de Misericórdia, na cidade.

A empresária Fernanda Araújo, que trabalha ao lado do galpão, contou que ela e os funcionários ouviram um estrondo e depois viram muita poeira subir no lugar. "Eu achei que a nossa parede estava caindo. Foi aquela correria [...] Quando soube liguei para os Bombeiros e para o Samu para ajudar, porque eu já sabia que tinha gente debaixo dos escombros, (liguei) para tentar socorrer o mais rápido possível", contou.

*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Atrações do final de semana

Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES

Stênio Garcia após harmonização facial

Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário

Senador Magno Malta é internado em hospital após passar mal

Magno Malta é internado em hospital após passar mal em Brasília

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados