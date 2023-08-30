CineMarias terá rodas de conversas com participação de jornalistas da Rede Gazeta

Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, à esquerda; Elis Carvalho, apresentadora do programa Em Movimento, da TV Gazeta, à direita Crédito: Montagem Núcleo AG

TV Gazeta, e Elaine Silva, editora-chefe de A Gazeta e CBN Vitória. O evento acontecerá entre 31 de agosto e 2 de setembro, no Cine Metrópolis, na Ufes. Um dos momentos mais especiais da 2ª Mostra CineMarias promete ser as rodas de conversas sobre assuntos da órbita do tema principal do evento: Corpos (in)Visíveis. Entre as participações confirmadas estão as jornalistas Elis Carvalho , apresentadora do programa Em Movimento , da, e Elaine Silva, editora-chefe de. O evento acontecerá entre 31 de agosto e 2 de setembro, no Cine Metrópolis, na Ufes.

"O Cinemarias é um evento muito importante para a valorização das mulheres, pela defesa da igualdade de gênero no âmbito cultural. Mas o evento vai mais além e traz importantes discussões que permeiam toda a temática feminina, inclusive o combate à violência que as mulheres sofrem" Elaine Silva - Editora-chefe de A Gazeta

E acrescentou: "Por isso, desde o ano passado, o projeto Todas Elas, de A Gazeta, entrou em parceria com o Cinemarias, para dar visibilidade e também propor discussões para o público que participa do evento".

Ela também comentou sobre sua participação no evento. "O painel que irei mediar reunirá a Jucileia, que hoje é empreendedora e ajuda mulheres vítimas, além de outras mulheres que atuam nesse universo da defesa feminina para discutir possibilidades jurídicas, públicas e institucionais para garantir os direitos daquelas que são violentadas. São elas: a delegada Andréa Magalhães; Jacqueline Moraes, Secretária de Estado de Políticas para as Mulheres do Espírito Santo; Rosely Maria da Silva Pires, professora e pesquisadora da Ufes", explicou Elaine.

Além do bate-papo, também serão lançados quatro filmes-poesia produzidos a partir do LAB Audiovisual CineMarias, um laboratório imersivo de capacitação da área voltado para jovens identidades femininas e não-binárias, entre 18 e 35 anos, moradoras de comunidades da Grande Vitória e interessadas em aprender cinema e vivenciar um set de filmagem pela primeira vez.

Outro momento muito aguardado é a participação da multiartista Lia de Itamaracá, considerada a maior voz da ciranda brasileira, Patrimônio Vivo de Pernambuco e Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Lia fará uma apresentação musical e integra a roda de conversa sobre o tema "Força e trajetória das matriarcas da terra", no sábado, 2 de setembro.

Para ficar por dentro das outras atrações da 2ª Mostra CineMarias – Corpos (in)Visíveis!, é só acessar o site oficial do projeto em www.cinemarias.com.br . O evento também tem perfil nas redes sociais, o @cinemarias no Instagram. Confira, abaixo, a programação completa.

Quinta-feira - 31/8

09h30 – Credenciamento;



10h00 – Painel Depois da Lei Maria da Penha, com Andréa Magalhães, Jacqueline Moraes, Jucileia Santos Ribeiro, Rosely Maria da Silva Pires/ Mediação: Elaine Silva;



12h30 – Credenciamento;



13h00 – Workshop Cena independente: desvendando a produção no audiovisual com Melina Galante e Ursula Dart;



16h00 – Credenciamento16h30 | Workshop Melodrama Decolonial: Ebó de palavras, com Clara Anastácia;

19h00 – Abertura da 2A Mostra CineMarias;

19h30 – Lançamento da Websérie BRAVAS;

20h00 – Sessão CineMarias;

20h30 – Bate papo com realizadoras Mostra CineMarias;



21h30 – Sessão Longa Convidado " A Flor do Buriti", de Renée Nader Messora e João Salaviza.



Sexta-feira - 1/9

9h30 – Credenciamento;

10h00 – Painel Corpos em disputa e o cinema decolonial, como Afronta MC, Izah Cândido, Karol Mendes e Roger Ghil/ Mediação: Maytê Hensso;

12h30 – Credenciamento;

13h00 – Palestra “Aliança Sem Estereótipos na Publicidade” e às 14h30 | Formação especial ONU Mulheres: “Por uma comunicação sem estereótipos na publicidade”, ambas com Isabel Aquino, Manoela Paganotto e Cora Valentini;

15h30 – Credenciamento16h00 | Trajetórias negríndias femininas e práticas de resistência na arte, com Jéssica Sampaio, Sayma Puri e Yuriê Perazzini/ Mediação: Sulamita Marques;

18h10 – Sessão - Corpos (in)Visíveis;

19h30 – Mostra Competitiva Nacional;

21h15 – Bate Papo com as realizadoras da Mostra Competitiva Nacional;

22h20 – Exibição do longa “Uýra - A Retomada da Floresta” , de Juliana Curi.

Sábado - 2/9