35% das assassinadas no ES em 7 meses morreram por serem mulheres

Ilustração: homem agressor de mulheres Crédito: Arabson

Entre os meses de janeiro e julho deste o ano, o Espírito Santo contabilizou 57 casos de homicídios de mulheres. Desse total, 20 foram identificados como feminicídio, o que equivale a 35% dos casos. Feminicídio é o assassinato de uma mulher cometido em razão do gênero.

O relatório aponta que, entre os casos de feminicídio, a maioria foi praticada por companheiros, maridos ou namorados.

Disponibilizado mensalmente desde 2016, o relatório lembra casos conhecidos no Espírito Santo, como o da médica Milena Gottardi , baleada com um tiro na cabeça em 2017, e cujo julgamento dos seis acusados, incluindo o ex-marido da vítima, está marcado para o dia 23 de agosto deste ano.

Ao tratar dos homicídios dolosos, o documento estima que 24% das mortes em 2021 foram de mulheres entre 35 e 49 anos e que 60% das vítimas foram mortas por arma de fogo.

Quando o recorte é feito especificamente para os 20 casos de feminicídio somados até este mês, os números registram que, em 47% dos casos, as vítimas eram mulheres de 30 a 39 anos e que 39% dos autores eram os companheiros das vítimas.

Em comparação com os números do ano passado, os primeiros sete meses de 2021 registraram quatro casos a mais do que os somados até julho de 2020.

Quanto aos casos de feminicídios registrados neste ano, a coordenadora do Nevid, promotora de Justiça Cristiane Esteves Soares, disse que é necessário entender que este é um crime brutal, que decorre de uma escalada de violências, como ameaças, agressões físicas, ofensas morais e outras formas de violação de direito.

“Muitas vezes, pode começar com uma frase como ‘você não é boa o suficiente’ e passar para o controle e ciúmes excessivos, além de ameaças de morte. Depois, pode evoluir para a violência física até finalizar com o crime brutal”, explicou.

DENUNCIE

A sociedade tem papel fundamental no enfrentamento à violência contra a mulher e a denúncia, mesmo que anônima, é muito importante. O Nevid/MPES pode ser acionado junto à Ouvidoria da instituição pelo telefone 127, pelo e-mail [email protected] ou diretamente nas Promotorias de Justiça das Comarcas.

Outros serviços de denúncia anônima são disponibilizados por meio da Central 180 ou Disque-Denúncia 181. A Polícia Militar também pode ser acionada 24 horas, por meio do Ciodes 190.