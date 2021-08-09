Lei Maria da Penha, 15 anos: um marco na luta contra a violência doméstica

Mulher mostra o símbolo que denuncia situação de violência Crédito: Rede Brasil Atual

A Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha , comemorou 15 anos no dia 7 de agosto. Trata-se de um marco no reconhecimento dos direitos das mulheres como Direitos Humanos no Brasil , abrangendo uma ampla definição de direitos a partir da perspectiva de gênero. Ela foi pioneira no âmbito da violência doméstica e familiar contra as mulheres no país, sendo hoje o principal instrumento jurídico de proteção das mulheres em situação de violência.

Importante lembrar que o problema da violência contra as mulheres envolve muitos outros fatores além da questão legislativa e judicial. Trata-se de um assunto complexo e delicado que engloba elementos históricos e culturais que influenciam no comportamento social e, muitas vezes, naturalizam práticas nocivas ao princípio da dignidade humana, como a violência e a discriminação.

Muitas foram as conquistas nestes 15 anos em que a lei está em vigor, seja em questão judicial e legislativa, mas, principalmente, social. Sendo diversos programas disponibilizados a fim de cuidar e amparar mulheres vítimas de violência doméstica, seja de qual tipo for. Programas do qual oferecem assistência jurídica, psicológica, social, e rede de apoio e acolhimento.

Contudo, a realidade das mulheres brasileiras ainda está longe do ideal. De acordo com o levantamento do jornal Folha de São Paulo (2019) com base em dados do Ministério da Saúde , é registrado um caso de agressão contra as mulheres a cada 4 minutos no país. Ainda, segundo o Atlas da Violência de 2020, no período entre 2008 e 2018, enquanto a taxa de homicídios de mulheres não negras caiu 11,7%, a taxa entre as mulheres negras aumentou 12,4%.