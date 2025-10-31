Fase decisiva

Taça EDP das Comunidades: seleção de jogadores neste fim de semana

No último fim de semana, mais de 400 atletas entraram em campo em Cariacica e em Vitória para as seletivas. Agora, bairros de Vila Velha e da Serra escolhem os melhores jogadores para o torneio

Está chegando a hora de a Taça EDP das Comunidades 2025 conhecer todos os 880 atletas que vão disputar oficialmente a 8º edição do torneio. O sábado (1º) e o domingo (2) serão determinantes para 25 comunidades da Grande Vitória, que realizam as peneiras para a seleção dos jogadores no masculino e no feminino.

Antes desses bairros, outras 14 comunidades e cerca de 420 atletas de Cariacica, Viana, Serra e Vitória entraram em campo no último fim de semana, sob muita chuva, para a primeira fase de seleções. Agora, é hora de ajustar os detalhes e passar a responsabilidade de disputar o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo aos atletas.

Neste sábado (1º), a seletiva é realizada para equipes de Vila Velha, Vitória e Guarapari no Campo do Nacional, no bairro Boa Vista II, no município canela-verde.

8h — Dom João Batista x Ibes (masculino)

Dom João Batista x Ibes (masculino) 9h30 — Jabaeté x Riviera da Barrra (masculino)



Jabaeté x Riviera da Barrra (masculino) 11h — Rio Marinho x São Torquato (masculino)



Rio Marinho x São Torquato (masculino) 13h — Kubitschek x Vale Encantado (feminino)



Kubitschek x Vale Encantado (feminino) 14h30 — Goiabeiras e Andorinhas (feminino)



Goiabeiras e Andorinhas (feminino) 16h — Adalberto Simão Nader faz seletiva interna (masculino)



Endereço das peneiras em Vila Velha: Avenida Perimetral, n.º 492 - Boa Vista II



No domingo (2), o Campo do Vila Nova, em Vila Nova de Colares, na Serra, será sede do último dia de seleções. Entre as equipes, Eldorado e Nova Almeida, ambas serranas, relembram a final da edição de 2024. Se agora a bola rola apenas para as peneiras, no ano passado, o encontro terminou com o time de Nova Almeida soltando o grito de campeão no masculino.

8h - Vila Nova de Colares x Feu Rosa (masculino)

9h - Alterosas x Barcelona (masculino)



10h - Parque Residencial Tubarão x Taquara (masculino)



11h - Eldorado x Nova Almeida (masculino)



12h - Vista da Serra I x Planalto Serrano (masculino)



13h - Jardim Carapina x São Domingos (masculino)



15h - Serra Dourada faz seletiva interna (feminino)



Endereço das peneiras na Serra: Rua Alfredo Galeno, n.º 1059 - Vila Nova de Colares

Atenção às regras! Como definido com as comunidades no ato de inscrição dos bairros, os atletas de times masculinos devem ter até 17 anos (nascidos a partir de 2008) para participar da Taça EDP. Já as meninas podem ter até 20 anos (nascidas a partir de 2005).



Além da regra relacionada à idade, os treinadores também devem estar atentos à quantidade mínima de atletas para a fase de seleção: pelo menos 30 jovens de cada bairro devem comparecer aos campos para as seletivas.



Após as peneiras, as comunidades terão até dois dias para envio da documentação completa dos 22 atletas selecionados, como previsto no Congresso Técnico realizado entre organização e bairros inscritos

Próximas etapas

Logo após as peneiras, os grupos que definem os confrontos serão sorteados no dia 4 de novembro, na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Na ocasião, serão entregues, gratuitamente, os uniformes compostos por camisa, short e meião aos times selecionados.



Já no dia 8 de novembro, todos os times voltam a se reunir para a abertura oficial da competição, com os jogos de estreia com os cabeças de chave previamente sorteados. Essa etapa inicia a fase classificatória, com jogos previstos para todos os fins de semana de novembro.

Calendário Taça EDP das Comunidades 2025 ➣ 1º e 2/11 — Peneiras

➣ 4/11 — Sorteio de chaves

➣ 8/11 — Cerimônia de abertura e jogos de estreia

➣ 9, 15, 16 e 22/11 — Fase classificatória

➣ 23/11 — Oitavas de Final

➣ 29/11 — Quartas de Final

➣ 6/12 —Semifinais

➣ 13/12 — Finais

