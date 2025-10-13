Além do futebol

Parceria entre Prefeitura e Vitória FC pode render R$ 940 mil por ano ao clube

Nesta segunda-feira (13), o prefeito Lorenzo Pazolini sancionou a lei que prorroga por quatro anos a parceria entre PMV e o Alvianil

13 de outubro de 2025

Na tarde desta segunda-feira (13) foi assinada a sanção da Lei nº 10.220, que prorroga até 2028 o prazo da parceria de contrapartida com a Prefeitura Municipal de Vitória e o Vitória Futebol Clube. A cerimônia foi realizada no Salão Nobre da PMV, com a presença do prefeito Lorenzo Pazolini, dirigentes do Vitória, autoridades municipais e representantes da comunidade esportiva capixaba.

A nova legislação, aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, assegura a continuidade da parceria entre a Prefeitura e o Vitória Futebol Clube, com um valor anual que pode chegar a até R$ 941 mil, que serão revertidos em todas as áreas do clube alvianil, desde o futebol até os outros esportes presentes e ofertados à comunidade nas instalações do clube.

"É um trabalho que tem um viés social muito forte. Claro que o esporte de alto rendimento é importante, as competições são relevantes para nós porque o movimento da sociedade gera uma boa perspectiva e apresenta a cidade de Vitória para o Brasil e para o mundo. Mas o atendimento que nós estamos fazendo, a melhor idade e a juventude, especialmente, é um luxo também. Essa lei cria uma perspectiva de planejamento, permite pensar o futuro com tranquilidade nos próximos quatro anos e garantir que clube continue voando alto e que o Ninho da Águia seja um local de solidez, de alegria, de felicidade e de comemoração de muitos títulos", ressaltou o prefeito da capital capixaba Lorenzo Pazolini.

Como parte da cooperação com a Prefeitura, o Vitória cede suas instalações para uso comunitário, oferecendo aulas de hidroginástica que atendem cerca de 800 idosos e 60 pessoas com deficiência locomotora por mês. Também é disponibilizado o campo de futebol society e o campo oficial para as finais de torneios municipais e outras atividades esportivas e sociais, além do fornecimento de 60 uniformes completos às escolinhas dos núcleos de bairros, contribuindo para a formação de jovens atletas.

"Isso eu não chamo nem de patrocínio, eu chamo isso de uma parceria dos dois lados, porque como é bom para o clube, mas também é bom para os munícipes. Isso traz uma alegria para nós que estamos fazendo os homens do futuro e alguns atletas que podem ser o futuro. O futebol é só uma das esferas que pode ser atendido, mas também tem uma série de coisas que vai trazer enriquecimento para os moradores e para o Vitória", disse o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Antônio Perovano.

