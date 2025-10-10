Home
Porto Vitória estreia com empate na Copa Atlântico sub-19 diante do Santos

Porto Vitória estreia com empate na Copa Atlântico sub-19 diante do Santos

Competição nacional em Pernambuco reúne grandes clubes e faz parte do planejamento estratégico do Porto Vitória

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 17:58

Porto Vitória estreia Copa Atlântico sub-19 com empate diante do Santos
Porto Vitória estreia Copa Atlântico sub-19 com empate diante do Santos Crédito: Porto Vitória/Divulgação

O Porto Vitória Futebol Clube  estreou na manhã desta quinta-feira (10) na Copa Atlântico sub-19, torneio disputado em Pernambuco, com um empate em 0 a 0 contra o Santos. O resultado marca o início da caminhada da equipe capixaba na competição que acontece até o dia 20 de outubro.

O Porto está no Grupo D, ao lado do alvinegro praiano, e outros grandes clubes do futebol brasileiro, como o Santa Cruz e Coimbra, e volta a campo ainda nesta fase de grupos buscando a classificação para o mata-mata.

O CEO do clube, Léo Casula, destacou a importância da participação na Copa Atlântico dentro do planejamento estratégico do Porto Vitória, ressaltando o valor do torneio para o desenvolvimento técnico e a visibilidade dos atletas.

“Essa competição faz parte do nosso planejamento estratégico, considerando três pontos importantes: submeter os atletas a um nível maior de competitividade, gerar exposição dos nossos talentos ao mercado e expandir a marca do clube. É um torneio de bom nível e de grande importância para nós”, afirmou Casula.

Porto Vitória estreia Copa Atlântico sub-19 com empate diante do Santos
Porto Vitória estreia Copa Atlântico sub-19 com empate diante do Santos Crédito: Porto Vitória/Divulgação

