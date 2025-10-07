Orgulho

Capixaba conquista terceiro título no futebol europeu e vai disputar a Liga Europa

Henrique Devens, do Tobol FC, levantou a taça da Copa do Cazaquistão neste final de semana

Crédito: Divulgação

O atacante capixaba Henrique Devens, natural de Aracruz, conquistou neste fim de semana seu terceiro título no futebol europeu. O jogador levantou a taça da Copa do Cazaquistão, com o Tobol FC. Com a vitória, o clube assegura vaga nos playoffs da Uefa Europa League na próxima temporada, o segundo maior campeonato continental.

“Ser campeão é sempre algo especial, um sentimento bom e gratificante. Se classificar para uma competição europeia e ter a oportunidade de jogar partidas europeias novamente é muito motivador, acredito que seja a vontade de muitos dos jogadores. O Kairat se classificou pra fase de grupos da Champions League e vem fazendo bonito. Isso faz com que acreditemos que jogar a fase de grupo de uma Conference League ou da Europa League possa ser uma realidade próxima. Vamos trabalhar muito para fazer esse sonho acontecer”, disse Henrique,

Antes de chegar ao Tobol FC, do Cazaquistão, o capixaba fez seu nome no futebol da Lituânia, onde conquistou a Pirma Lyga e a Copa da Lituânia com o FK TransInvest. Pelo jovem clube lituano, o atacante também detém o recorde de gols marcados da historia da equipe.

“Foi um novo desafio para mim: estar em um novo país, o Cazaquistão. Tenho me sentido muito bem com os novos companheiros, fui bem recebido por todos e venho buscando o meu espaço e aproveitar as oportunidades sempre que possível. A Liga é boa, possui jogadores de qualidade, têm também um bom apelo do público, fatores que condicionam bastante a evolução do futebol local. Acredito que cheguei em um momento para ajudar o clube a alcançar objetivos no fim da temporada”, concluiu atleta.

