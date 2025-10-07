Abertura da Temporada

Vitória e Rio Branco disputam taça da Copa dos Campeões do ES em 2026

Torneio de jogo único reúne os atuais vencedores do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 08:37

Clássico entre Rio Branco e Vitória terminou empatado em 2 a 2 Crédito: Wagner Chaló/ Rio Branco

O ano de 2026 vai começar com uma novidade para o futebol capixaba: o retorno da Copa dos Campeões do Espírito Santo. Criada pela Federação de Futebol (FES) para promover a abertura da temporada, o torneio entre os vencedores do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo foi realizado em 2013 e 2014.

A sugestão para o retorno da competição partiu do Vitória, atual campeão da Copa ES. O jogo único será contra o seu arquirrival, o Rio Branco, campeão do Capixaba 2025, na primeira quinzena de janeiro.



Além de promover o início da temporada, a proposta do Vitória tem como objetivo fazer uma festa para a inauguração das obras de ampliação do estádio Salvador Costa, que estão previstas para serem concluídas até novembro de 2025. Presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Antônio Perovano confirmou a realização do torneio, além da negociação com um patrocinador.

"Estamos em negociação com um patrocinador master para ter o naming rights do torneio. No jogo haverá a inauguração das novas arquibancadas do Salvador Costa", declarou o dirigente, em entrevista ao ge.globo.

Histórico

Em sua primeira edição, em 2013, o torneio reuniu o Aracruz, campeão do Campeonato Capixaba 2012, e a Desportiva Ferroviária, campeã da Copa Espírito Santo 2012. No jogo único, disputado no dia 18 de janeiro, uma semana antes do início do Estadual, o Dragão derrotou a Tiva, por 3 a 2, no estádio do Bambu, e conquistou o título. Os gols foram de Sidinei, Regilson e Bruno Augusto, para o Aracruz, com Carlos Vitor e David Dener descontando para a Desportiva.

No ano seguinte, em 2014, a Locomotiva novamente estava brigando pela taça, desta vez após ser campeã capixaba de 2013. Do outro lado tinha o Real Noroeste, que conquistou a Copa ES 2013. Com o estádio Engenheiro Araripe fechado para reformas, o jogo aconteceu no estádio Salvador Costa e teve a Tiva como campeã, após a vitória por 2 a 1.

Os gols da partida foram todos marcados no primeiro tempo. Regílson, de cabeça, abriu o placar aos seis minutos. Vitinho, de falta, empatou para o Real Noroeste. E David, de pênalti, decretou a vitória grená por 2 a 1.

Após duas edições, com jogos emocionantes e disputados, parecia que a Copa dos Campeões do ES havia caído nas graças dos torcedores, jogadores e dos clubes. Porém, em 2015, o torneio não foi realizado. Na época, o Estrela do Norte, campeão capixaba de 2014, e o Real Noroeste, campeão da Copa ES 2014, solicitaram o cancelamento do jogo. O motivo: “a proximidade do início do Campeonato Capixaba”.



Após cancelarem a partida, os dois clubes sugeriram que a taça fosse disputada quando os dois times se enfrentassem, no Campeonato Estadual. O jogo escolhido para a decisão foi a partida válida pela sétima rodada do Hexagonal Semifinal, no dia 18 de abril.

Porém, no meio da partida, Estrela e Real afirmaram que a Federação de Futebol (FES) não enviou o documento que oficializaria a partida como válida pela Copa dos Campeões do ES 2015. Em resumo: o Alvinegro venceu no Sumaré, por 2 a 0, com gols de Ferrugem e Paulo Matos, mas não foi declarado campeão.

No ano seguinte, a Copa dos Campeões do ES saiu do calendário de competições da FES.

