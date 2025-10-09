Futebol Capixaba

Rio Branco anuncia o lateral Ronaldo Santos como reforço para temporada 2026

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11:49

O lateral-direito Ronaldo chega para reforçar o Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação

O Rio Branco segue se reforçando para a temporada 2026 e anunciou nesta quinta-feira (09) a contratação do lateral-direito Ronaldo Santos. O atleta de 26 anos chega ao clube capa-preta para a disputa do Campeonato Capixaba, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil e Copa Verde.

Natural de Mimoso do Sul (ES), Ronaldo defenderá pela primeira vez um clube capixaba. O jogador foi formado nas categorias de base do América-MG, onde permaneceu por 11 anos.

Após deixar o clube mineiro em 2020, o lateral passou por equipes como Gama, Cianorte-PR, Portuguesa-RJ, Botafogo-PB e, mais recentemente, Sergipe, onde chegou como reforço para a fase final da Série D do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

Com experiência em competições nacionais e passagens por clubes tradicionais do cenário brasileiro, Ronaldo Santos chega para reforçar o sistema defensivo alvinegro e integrar o grupo comandado pelo treinador Cícero Júnior.

Com a chegada de Ronaldo, o elenco do Rio Branco já conta com 16 jogadores confirmados para 2026, entre os nomes já anunciados e os que aguardam o fim do trâmite de registro. Entre os jogadores já anunciados estão o goleiro Fernando Henrique, os zagueiros Matheus Castelo, Darlan e Pedro Marba, os laterais João Paulo e Ronaldo, o volante Romarinho, o meia Breno Melo e os atacantes Edu, Brandão e Inácio.

A apresentação oficial do elenco está marcada para o dia 1º de dezembro, quando se inicia a pré-temporada no CT Capa-Preta.

