Evolução

Times do ES apontam melhorias e contradições em mudanças no calendário da CBF

Porto Vitória reprova critérios e questiona ausência do futebol capixaba na Copa Sul-Sudeste, enquanto Real Noroeste comemora premiação pelo bom trabalho nos últimos anos. Vitória espera por mais definições e Rio Branco prefere não se manifestar

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 07:53

Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: SESPORT/Divulgação

Nesta matéria, vamos ver o que pensam os dirigentes de Desportiva Ferroviária, Vitória, Porto Vitória e Real Noroeste, os clubes do Espírito Santo que foram impactados de forma direta com as novas mudanças. Além disso, também buscamos entender quais as expectativas para uma temporada em 2026 completamente diferente das anteriores e, de uma forma ampla, como essas alterações podem melhorar e ajudar no processo de evolução de todo o contexto do futebol capixaba.

Rio Branco x Porto Vitória, representantes do ES na Série D 2025 Crédito: Vitor Jubini

Quem vai jogar a Série D do ano que vem?

A Série D, competição que já contava com Rio Branco e Vitória para o próximo ano, também vai agregar o Real Noroeste, que foi beneficiado com os novos critérios de classificação. Uma das principais mudanças no formato da competição foi o aumento de 64 para 96 clubes, a redução para seis clubes por grupo na primeira fase, classificando os quatro melhores, uma nova fase de playoffs depois das quartas de final, e o acesso de seis times ao invés de quatro.

O Vitória volta para uma competição nacional depois de três anos. A vaga veio através do pentacampeonato da Copa ES, quando superou o Porto Vitória na decisão por 3 a 1. O dirigente José Augusto comentou sobre as expectativas para a próxima temporada e o que achou das mudanças no formato da competição.

"Com relação à Série D, como já temos nossa vaga garantida no campo com a conquista da Copa ES, já Iniciamos o planejamento para a disputa desse campeonato. Se recebermos o comunicado oficial da nossa participação nas competições nacionais de 2026 (Copa do Brasil e Copa Verde), vamos nos reunir para discutir avaliar todas essas modificações", disse Guto.

Vitória comemora título da Copa ES contra o Porto Vitória no Kléber Andrade Crédito: Vitor Jubini

Por que o Real Noroeste vai disputar a Série D mesmo sem vencer um título estadual em 2025?

O Real Noroeste entrará na competição por sua posição no Ranking Nacional de Clubes. Atualmente na 96ª posição geral, o time merengue será beneficiado pelo aumento no número de equipes na disputa mesmo sem ter vencido o Capixabão ou a Copa ES.

O Ranking da CBF funciona somando pontos das performances dos clubes em competições nacionais (Séries A, B, C, D e Copa do Brasil) nos últimos cinco anos, com pesos decrescentes para os anos mais antigos. O Real está em uma boa colocação à frente de times até mais tradicionais do Estado por ter disputado por quatro vezes a Série D, sendo o time capixaba que, desde 2020, mais marcou presença em uma competição nacional. Além disso, em 2022, o clube Águia Branca chegou às oitavas de final, quando acabou sendo eliminado nos pênaltis pelo Caxias, do Rio Grande do Sul.

"Eu acredito que essa nova chance que a gente está tendo de poder disputar o Campeonato Brasileiro do ano que vem, a Série D, se dá mesmo por um trabalho forte que a gente fez aí no passado, e conquistas do clube lá de trás. Isso mostra que, se um clube teve um trabalho bom lá atrás, se surge a vaga, eles dão para esse clube, através deste ranking, né? Então, foi muito importante, aparecer essas novas vagas aí, e a gente promete buscar fazer um time forte para representar bem o Estado", disse Flaris Olimpio da Rocha, presidente do Real Noroeste.

Real Noroeste e Vitória vão disputar a Série D em 2026 Crédito: Fernando Madeira

Para Vinícius Coelho, presidente do Porto Vitória, time que disputou a Série D deste ano, o critério de um time que vence o estadual mas também passa de fase na Série D, garantindo duas vezes a classificação para a Quarta Divisão do ano seguinte e deixando a vaga no Brasileiro da Federação em aberto é inviável e sem lógica.

"Eu gostei (das mudanças), mas o clube que conquista a vaga pelo estadual e a vaga pela performance na Série D, deixa uma vaga em aberto para ser jogada no ranking de clubes. Isso daí eu acho que não é viável, não é uma lógica, porque toda competição nacional tem que sobrepor a competição estadual. Eu imagino que o clube que conquista as duas vagas, tanto pelo estadual, como pelo nacional, a vaga da Série D deveria ficar com o estado do time. E, com isso, valoriza o futebol do estado de onde esse clube está, colocando mais times deste estado. Esse detalhe que eu não achei de melhoria", explicou.

O Porto Vitória venceu o Boavista pela Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Eduardo Neves/Porto Vitória

E quem se junta ao Rio Branco e Vitória na Copa do Brasil?

De acordo com os novos critérios de classificação, a Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), por ocupar o 21º lugar no Ranking Nacional de Federações da CBF, tem direito a três vagas na Copa do Brasil. Rio Branco e Porto Vitória, que já estavam garantidos por terem sido finalistas do Campeonato Estadual 2025, formarão o trio de capixabas no torneio com um outro clube, que ainda não foi definido, as que deve ser a Desportiva.

Diferente do critério da Série D, que utiliza o Ranking Nacional de Clubes para selecionar os times competidores, para o torneio que melhor premia no futebol brasileiro, a FES aguarda a confirmação que terá liberdade para escolher o representante remanescente. A decisão poderia ser o Real Noroeste, através do ranking nacional; o Vitória, por ter sido campeão da Copa ES; através de uma seletiva excepcional; ou, o mais favorito, a Desportiva Ferroviária, por ter sido a terceira colocada no Capixabão 2025.

De acordo com Gabriel Venturim, dirigente Tiva, a Federação já entrou em contato com o clube para informar que o critério adotado será justamente o desempenho no Estadual deste ano.

Quando falamos com a Federação, fomos informados que se não houver qualquer mudança por parte da CBF, a vaga vai para o Estadual. A FES disse que segue a normativa vigente: as vagas da Copa do Brasil serem 100% destinadas para o Capixabão. Por isso, antes de oficializarem, precisavam saber da CBF se alguma coisa mudou, então ainda não tivemos uma resposta oficial. Mesmo que mude, acreditamos que temos direito adquirido, pois o Estadual já acabou Gabriel Venturim Dirigente da Desportiva

Desportiva 0 x 1 Banfield pela Copa Vitória Cup no estádio Engenheiro Araripe Crédito: Vitor Jubini

A Copa do Brasil será a competição que mais vai sofrer alterações com relação a edição atual, com destaque para a final, que passará a ser disputada em jogo único. Para 2026, o torneio terá início em 18 de fevereiro e término em 6 de dezembro, e vai ter um aumento de 92 para 126 clubes, reduzindo de uma a três datas especificamente para clubes da Série A, com o intuito de tornar a competição ainda mais democrática. De acordo com Vinicius Coelho, presidente do Porto Vitória, "a mudança para jogos únicos aumenta a possibilidade dos times que são menores de competir com os favoritos, pela imprevisibilidade do futebol além de contribuir midiaticamente também com estes clubes".

Copa Verde e Copa Sul-Sudeste

Além das competições nacionais, também foram feitas mudanças nas competições regionais, como é o caso da tradicional Copa Verde. Foi retomada a Copa Norte e criada a Copa Centro-Oeste, onde os times do Espírito Santo vão jogar. Pelo critério, Rio Branco e Porto Vitória, atuais campeão e vice do Estadual, detém as duas vagas capixabas da competição, mas ainda não se tem a confirmação de que serão os dois times representantes do ES no torneio.

Embora também tenha sido promovida a criação da Copa Sul-Sudeste, o Estado foi realocado para a região Centro-Oeste pela CBF, não considerando a questão geográfica. "Pelo que eu questionei e tive como resposta, é que o Espírito Santo está no Estatuto da CBF regionalizado no Centro-Oeste, e eu acho que seria importante se o Estado estivesse no torneio Sul-Sudeste, conforme ele está geograficamente localizado, eu acho que isso é o óbvio", disse o presidente do Porto.

A Copa Verde terá início em 25 de março e término em 7 de junho, com garantia de período definido no calendário, com a manutenção de 24 clubes participantes e o aumento de 30 para 70 partidas, sendo cinco jogos o mínimo para cada time e máximo de 10 jogos para os finalistas, cujo título será decidido entre o campeão da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste.

O Rio Branco foi procurado pela reportagem, mas até a publicação desta matéria optou por não se manifestar.

Rio Branco venceu o Vitória na Copa Verde 2025 Crédito: Igor Dadalto/ Núcleo Desporte

