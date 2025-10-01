Home
>
Futebol Capixaba
>
Com mudanças no calendário da CBF, Real Noroeste vai jogar a Série D 2026

Com mudanças no calendário da CBF, Real Noroeste vai jogar a Série D 2026

Mudanças da entidade máxima do futebol brasileiro garantiram mais uma vaga na Série D para o futebol capixaba em 2026. Dirigente do clube merengue confirmou time estará ao lado de Rio Branco e Vitória na disputa

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14:34

Número de participantes da Série D saltará de 64 para 96 clubes
Número de participantes da Série D saltará de 64 para 96 clubes Crédito: Fábio Souza / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta quarta-feira (30) o calendário do futebol profissional masculino brasileiro para a temporada de 2026, com mudanças significativas na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso inclui o aumento de vagas na competição de 64 para 94 clubes, o que garantiu mais um time capixaba na competição nacional no ano que vem.

Recomendado para você

Mudanças da entidade máxima do futebol brasileiro garantiram mais uma vaga na Série D para o futebol capixaba em 2026. Dirigente do clube merengue confirmou time estará ao lado de Rio Branco e Vitória na disputa

Com mudanças no calendário da CBF, Real Noroeste vai jogar a Série D 2026

Defensor foi campeão da Copa Espírito Santo pelo Alvianil

Vitória anuncia renovação com o zagueiro Roberto Júnior

Jogador trabalhou com o técnico Cícero Júnior, no Athletic Club

Rio Branco anuncia contratação de Brandão, atacante que estava no Taubaté

De acordo com os novos critérios de classificação, os 28 times que avançaram para a segunda fase da Série D 2025 já estão garantidos na competição de 2026, como é o caso do Rio Branco. Porém, o time capa-preta já estava classificado para a Quarta Divisão por ter sido campeão estadual nesta temporada, o que abre uma vaga para outro clube a ser definido através do Ranking Nacional de Clubes da CBF, que pode ser um clube capixaba ou não.

Como o caso do Brancão não foi excepcional e outros times, que já tinham garantido acesso à Série D 2026 através dos campeonatos de Federações Estaduais também avançaram da fase de grupos, mais vagas serão abertas. A partir disso, o Real Noroeste, atualmente na 96ª posição geral, com 926 pontos, e melhor capixaba posicionado no ranking, será beneficiado com uma vaga, e vai se juntar ao Capa-Preta e ao Vitória, que conseguiu a vaga com o título da Copa Espírito Santo. 

Presidente do Real Noroeste, Fláris Rocha já se manifestou sobre a disputa da competição. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), ainda não se posicionou.

A Federação já nos comunicou sobre a vaga para a Série D. É importante ter essa oportunidade novamente e pode ter certeza que o clube vai se esforçar ao máximo para atender e representar o Estado bem novamente. Vamos nos reforçar o máximo possível

Fláris Rocha

Presidente do Real Noroeste
Jogo entre o Vitória e Real Noroeste
Jogo entre o Vitória e Real Noroeste no Estádio Salvador Costa Crédito: Fernando Madeira

Entenda as mudanças

A Série D é uma das competições que mais vai sofrer alterações com relação à edição atual. Para 2026, o torneio terá início em 5 de abril e término em 13 de setembro, e vai ter um aumento de 64 para 96 clubes, assegurando maior inclusão nacional. Além disso, seis clubes vão garantir acesso à Série C; o campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil; e vai ter a criação dos Playoffs, garantindo mais competitividade às equipes e contribuindo para o aumento de 510 para 610 partidas no total.

Critérios de participação

  • Critério 1: 4 vagas para 4 clubes que descenderam da Série C de 2025
  • Critério 2: 64 vagas para Federações Estaduais, considerando o Ranking Nacional de Federações de 2026
  • Critério 3: 28 vagas para os clubes que atingiram a 2ª fase da Série D de 2025, excluídos os classificados pelos critérios anteriores
  • Critério 4: Vagas restantes através do Ranking Nacional de Clubes, após a aplicação do Critério 3, considerando os clubes já classificados pelos critérios anteriores

Formato de disputa de 2026

  • 1ª Fase (Grupos): 16 grupos de 6 clubes - Partidas de ida e volta - 480 partidas nesta fase - 4 melhores colocados de cada grupo avançam
  • 2ª Fase: 32 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta
  • 3ª Fase: 16 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta - Todos os clubes garantidos na Série D do ano seguinte
  • Oitavas de Final: 8 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta
  • Quartas de Final: 4 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta
  • Playoffs: Disputados entre os clubes que não avançarem à semifinal para definir 2 vagas de acesso à Série C do ano seguinte
  • Semifinal: 2 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta - Clubes já com vaga para a Série C do ano seguinte
  • Final: Decisão do título em jogos de ida e volta

Leia mais

Imagem - Vitória anuncia renovação com o zagueiro Roberto Júnior

Vitória anuncia renovação com o zagueiro Roberto Júnior

Imagem - Rio Branco anuncia contratação de Brandão, atacante que estava no Taubaté

Rio Branco anuncia contratação de Brandão, atacante que estava no Taubaté

Imagem - Porto Vitória reencontra o Flamengo pela Copa do Brasil sub-20

Porto Vitória reencontra o Flamengo pela Copa do Brasil sub-20

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes real noroeste

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais