Com mudanças no calendário da CBF, Real Noroeste vai jogar a Série D 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta quarta-feira (30) o calendário do futebol profissional masculino brasileiro para a temporada de 2026, com mudanças significativas na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso inclui o aumento de vagas na competição de 64 para 94 clubes, o que garantiu mais um time capixaba na competição nacional no ano que vem.
De acordo com os novos critérios de classificação, os 28 times que avançaram para a segunda fase da Série D 2025 já estão garantidos na competição de 2026, como é o caso do Rio Branco. Porém, o time capa-preta já estava classificado para a Quarta Divisão por ter sido campeão estadual nesta temporada, o que abre uma vaga para outro clube a ser definido através do Ranking Nacional de Clubes da CBF, que pode ser um clube capixaba ou não.
Como o caso do Brancão não foi excepcional e outros times, que já tinham garantido acesso à Série D 2026 através dos campeonatos de Federações Estaduais também avançaram da fase de grupos, mais vagas serão abertas. A partir disso, o Real Noroeste, atualmente na 96ª posição geral, com 926 pontos, e melhor capixaba posicionado no ranking, será beneficiado com uma vaga, e vai se juntar ao Capa-Preta e ao Vitória, que conseguiu a vaga com o título da Copa Espírito Santo.
Presidente do Real Noroeste, Fláris Rocha já se manifestou sobre a disputa da competição. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), ainda não se posicionou.
A Série D é uma das competições que mais vai sofrer alterações com relação à edição atual. Para 2026, o torneio terá início em 5 de abril e término em 13 de setembro, e vai ter um aumento de 64 para 96 clubes, assegurando maior inclusão nacional. Além disso, seis clubes vão garantir acesso à Série C; o campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil; e vai ter a criação dos Playoffs, garantindo mais competitividade às equipes e contribuindo para o aumento de 510 para 610 partidas no total.
