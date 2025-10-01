Futebol capixaba

Com mudanças no calendário da CBF, Real Noroeste vai jogar a Série D 2026

Mudanças da entidade máxima do futebol brasileiro garantiram mais uma vaga na Série D para o futebol capixaba em 2026. Dirigente do clube merengue confirmou time estará ao lado de Rio Branco e Vitória na disputa

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14:34

Número de participantes da Série D saltará de 64 para 96 clubes Crédito: Fábio Souza / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta quarta-feira (30) o calendário do futebol profissional masculino brasileiro para a temporada de 2026, com mudanças significativas na Série D do Campeonato Brasileiro. Isso inclui o aumento de vagas na competição de 64 para 94 clubes, o que garantiu mais um time capixaba na competição nacional no ano que vem.

De acordo com os novos critérios de classificação, os 28 times que avançaram para a segunda fase da Série D 2025 já estão garantidos na competição de 2026, como é o caso do Rio Branco. Porém, o time capa-preta já estava classificado para a Quarta Divisão por ter sido campeão estadual nesta temporada, o que abre uma vaga para outro clube a ser definido através do Ranking Nacional de Clubes da CBF, que pode ser um clube capixaba ou não.

Como o caso do Brancão não foi excepcional e outros times, que já tinham garantido acesso à Série D 2026 através dos campeonatos de Federações Estaduais também avançaram da fase de grupos, mais vagas serão abertas. A partir disso, o Real Noroeste, atualmente na 96ª posição geral, com 926 pontos, e melhor capixaba posicionado no ranking, será beneficiado com uma vaga, e vai se juntar ao Capa-Preta e ao Vitória, que conseguiu a vaga com o título da Copa Espírito Santo.

Presidente do Real Noroeste, Fláris Rocha já se manifestou sobre a disputa da competição. A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), ainda não se posicionou.

A Federação já nos comunicou sobre a vaga para a Série D. É importante ter essa oportunidade novamente e pode ter certeza que o clube vai se esforçar ao máximo para atender e representar o Estado bem novamente. Vamos nos reforçar o máximo possível Fláris Rocha Presidente do Real Noroeste

Jogo entre o Vitória e Real Noroeste no Estádio Salvador Costa Crédito: Fernando Madeira

Entenda as mudanças

A Série D é uma das competições que mais vai sofrer alterações com relação à edição atual. Para 2026, o torneio terá início em 5 de abril e término em 13 de setembro, e vai ter um aumento de 64 para 96 clubes, assegurando maior inclusão nacional. Além disso, seis clubes vão garantir acesso à Série C; o campeão garante vaga na 3ª fase da Copa do Brasil; e vai ter a criação dos Playoffs, garantindo mais competitividade às equipes e contribuindo para o aumento de 510 para 610 partidas no total.

Critérios de participação

Critério 1 : 4 vagas para 4 clubes que descenderam da Série C de 2025

: 4 vagas para 4 clubes que descenderam da Série C de 2025 Critério 2 : 64 vagas para Federações Estaduais, considerando o Ranking Nacional de Federações de 2026



: 64 vagas para Federações Estaduais, considerando o Ranking Nacional de Federações de 2026 Critério 3: 28 vagas para os clubes que atingiram a 2ª fase da Série D de 2025, excluídos os classificados pelos critérios anteriores



28 vagas para os clubes que atingiram a 2ª fase da Série D de 2025, excluídos os classificados pelos critérios anteriores Critério 4: Vagas restantes através do Ranking Nacional de Clubes, após a aplicação do Critério 3, considerando os clubes já classificados pelos critérios anteriores



Formato de disputa de 2026

1ª Fase (Grupos): 16 grupos de 6 clubes - Partidas de ida e volta - 480 partidas nesta fase - 4 melhores colocados de cada grupo avançam

16 grupos de 6 clubes - Partidas de ida e volta - 480 partidas nesta fase - 4 melhores colocados de cada grupo avançam 2ª Fase: 32 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta



32 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta 3ª Fase: 16 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta - Todos os clubes garantidos na Série D do ano seguinte



16 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta - Todos os clubes garantidos na Série D do ano seguinte Oitavas de Final: 8 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta



8 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta Quartas de Final: 4 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta



4 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta Playoffs: Disputados entre os clubes que não avançarem à semifinal para definir 2 vagas de acesso à Série C do ano seguinte



Disputados entre os clubes que não avançarem à semifinal para definir 2 vagas de acesso à Série C do ano seguinte Semifinal: 2 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta - Clubes já com vaga para a Série C do ano seguinte



2 grupos de 2 clubes - Partidas de ida e volta - Clubes já com vaga para a Série C do ano seguinte Final: Decisão do título em jogos de ida e volta



