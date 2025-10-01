Home
Copa Verde: futebol capixaba tem duas vagas, mas clubes não estão definidos

Título da competição será decidido entre os campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste

Redação de A Gazeta

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15:19

Título da Copa Verde será decidido entre os campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste Crédito: Heber Gomes / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta quarta-feira (30) o calendário do futebol profissional masculino brasileiro para a temporada de 2026 e o planejamento até 2029, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O principal objetivo é garantir mais racionalidade e equilíbrio ao calendário, oferecendo mais jogos à base da pirâmide do futebol brasileiro.

Para isso, a CBF estipulou um calendário específico para os campeonatos regionais, sem sobrepor os campeonatos estaduais, adotando um novo formato para a Copa Verde. Foi promovida a criação da Copa Sul-Sudeste; a retomada a Copa Norte e criada a Copa Centro-Oeste, onde os times do Espírito Santo vão jogar. Embora o Estado esteja no sudeste, foi realocado historicamente para a região Centro-Oeste pela CBF, não considerando a questão geográfica. 

Como a competição não estava prevista no regulamento de nenhuma das duas principais competições estaduais, o Estadual e a Copa Espírito Santo, as vagas para a Copa Verde estão em aberto.

A Copa Verde terá início em 25 de março e término em 7 de junho, com garantia de período definido no calendário, com a manutenção de 24 clubes participantes e o aumento de 30 para 70 partidas, sendo cinco jogos o mínimo para cada time e máximo de 10 jogos para os finalistas, cujo título será decidido entre o campeão da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste.

Copa Verde
Vitória e Rio Branco se enfrentaram pela Copa Verde 2025 no Salvador Costa Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Critérios de participação

  • Critério 1: 12 vagas para os campeões estaduais de 2025
  • Critério 2: 10 vagas para os vice-campeões estaduais de 2025 ou os campeões de torneios seletivos
  • Critério 3: 2 vagas, via Ranking Nacional de Clubes da CBF; considerando a Federação maior ranqueada da Copa Norte (1 vaga) e da Copa Centro-Oeste (1 vaga)

Formato de disputa de 2026

  • 1ª Fase (Grupos): 4 grupos, com 6 clubes em cada, e disputa em turno único fora do grupo - 60 partidas nesta fase - Copa Norte (Grupos A e B) e Copa Centro-Oeste (Grupos C e D)
  • 2ª Fase (Quartas de Final): Correspondem à semifinal da Copa Norte e Copa Centro-Oeste - 4 grupos de 2 clubes em partidas únicas
  • 3ª Fase (Semifinais): Correspondem à final da Copa Norte e Copa Centro-Oeste - 2 grupos de 2 clubes em partidas de ida e volta para cada Copa
  • 4ª Fase (Finais): Decisão do título em jogos de ida e volta entre os campeões da Copa Norte e Copa Centro-Oeste

