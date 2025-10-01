Copa Verde: futebol capixaba tem duas vagas, mas clubes não estão definidos

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 15:19
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na manhã desta quarta-feira (30) o calendário do futebol profissional masculino brasileiro para a temporada de 2026 e o planejamento até 2029, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O principal objetivo é garantir mais racionalidade e equilíbrio ao calendário, oferecendo mais jogos à base da pirâmide do futebol brasileiro.
Para isso, a CBF estipulou um calendário específico para os campeonatos regionais, sem sobrepor os campeonatos estaduais, adotando um novo formato para a Copa Verde. Foi promovida a criação da Copa Sul-Sudeste; a retomada a Copa Norte e criada a Copa Centro-Oeste, onde os times do Espírito Santo vão jogar. Embora o Estado esteja no sudeste, foi realocado historicamente para a região Centro-Oeste pela CBF, não considerando a questão geográfica.
Como a competição não estava prevista no regulamento de nenhuma das duas principais competições estaduais, o Estadual e a Copa Espírito Santo, as vagas para a Copa Verde estão em aberto.
A Copa Verde terá início em 25 de março e término em 7 de junho, com garantia de período definido no calendário, com a manutenção de 24 clubes participantes e o aumento de 30 para 70 partidas, sendo cinco jogos o mínimo para cada time e máximo de 10 jogos para os finalistas, cujo título será decidido entre o campeão da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste.
