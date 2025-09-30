Fica!

Vitória anuncia renovação com o zagueiro Roberto Júnior

Defensor foi campeão da Copa Espírito Santo pelo Alvianil

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:10

Vitória-ES anuncia renovação de contrato com o zagueiro Roberto Júnior Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

Campeão da Copa Espírito Santo, Roberto Júnior vai seguir no Vitória para a temporada 2026. Nesta segunda-feira (29), o Alvianil anunciou a renovação com o zagueiro, que vai disputar o Campeonato Capixaba e a Série D do Brasileirão.

Roberto Júnior começou 2025 vestindo as cores do Rio Branco VN, onde jogou o Estadual e a Copa do Brasil. Em abril, o defensor carioca, de 36 anos, chegou ao Vitória para a disputa da Copa Espírito Santo e foi importante na conquista do título.

Após firmar um novo vínculo com o Alvianil, Roberto destacou o calendário cheio como determinante na sua decisão de ficar em Bento Ferreira. "Estou feliz pela renovação do contrato e pela classificação para o Brasileiro. Vamos fazer uma boa pré-temporada pensando primeiro nessa competição difícil, que é o Campeonato Capixaba, e depois dar sequência na confiança para a série D", disse Roberto.

Com a renovação, o técnico Rafael Soriano passa a contar com 13 jogadores com contrato em vigor. Dois deles são zagueiros, Roberto Júnior e Abuda, e ainda tem o volante Jonata Pé de Pato, que também pode atuar na posição.

