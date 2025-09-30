Home
>
Futebol Capixaba
>
Vitória anuncia renovação com o zagueiro Roberto Júnior

Vitória anuncia renovação com o zagueiro Roberto Júnior

Defensor foi campeão da Copa Espírito Santo pelo Alvianil

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 17:10

Vitória-ES anuncia renovação de contrato com o zagueiro Roberto Júnior
Vitória-ES anuncia renovação de contrato com o zagueiro Roberto Júnior Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

Campeão da Copa Espírito Santo, Roberto Júnior vai seguir no Vitória para a temporada 2026. Nesta segunda-feira (29), o Alvianil anunciou a renovação com o zagueiro, que vai disputar o Campeonato Capixaba e a Série D do Brasileirão.

Recomendado para você

Defensor foi campeão da Copa Espírito Santo pelo Alvianil

Vitória anuncia renovação com o zagueiro Roberto Júnior

Jogador trabalhou com o técnico Cícero Júnior, no Athletic Club

Rio Branco anuncia contratação de Brandão, atacante que estava no Taubaté

No ano passado, Rubro Negro aplicou goleada de 8 a 1 e levou a melhor na primeira fase

Porto Vitória reencontra o Flamengo pela Copa do Brasil sub-20

Roberto Júnior começou 2025 vestindo as cores do Rio Branco VN, onde jogou o Estadual e a Copa do Brasil. Em abril, o defensor carioca, de 36 anos, chegou ao Vitória para a disputa da Copa Espírito Santo e foi importante na conquista do título.

Após firmar um novo vínculo com o Alvianil, Roberto destacou o calendário cheio como determinante na sua decisão de ficar em Bento Ferreira. "Estou feliz pela renovação do contrato e pela classificação para o Brasileiro. Vamos fazer uma boa pré-temporada pensando primeiro nessa competição difícil, que é o Campeonato Capixaba, e depois dar sequência na confiança para a série D", disse Roberto.

Com a renovação, o técnico Rafael Soriano passa a contar com 13 jogadores com contrato em vigor. Dois deles são zagueiros, Roberto Júnior e Abuda, e ainda tem o volante Jonata Pé de Pato, que também pode atuar na posição.

Leia mais

Imagem - Rio Branco anuncia contratação de Brandão, atacante que estava no Taubaté

Rio Branco anuncia contratação de Brandão, atacante que estava no Taubaté

Imagem - Porto Vitória reencontra o Flamengo pela Copa do Brasil sub-20

Porto Vitória reencontra o Flamengo pela Copa do Brasil sub-20

Imagem - Rio Branco compra 50% dos direitos do zagueiro Darlan, do CSP

Rio Branco compra 50% dos direitos do zagueiro Darlan, do CSP

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Vitória FC

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais