Rio Branco compra 50% dos direitos do zagueiro Darlan, do CSP

Defensor foi titular e campeão capixaba na sua primeira passagem pelo Capa-Preta

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:38

Darlan, zagueiro do Rio Branco Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco SAF

O Rio Branco anunciou, nesta segunda-feira, a renovação com o zagueiro Darlan, um dos destaques da equipe capa-preta na temporada. O atleta de 24 anos, que este ano atuou por empréstimo, agora fica em definitivo no Brancão com contrato até 2027. O clube também passa a ter 50% dos direitos econômicos do atleta.

Darlan pertencia ao Centro Sportivo Paraibano, seu clube formador, e desde então vinha atuando por empréstimo: Rio Ave, de Portugal, em 2022; Londrina e Cianorte, do Paraná, em 2024; e no Rio Branco, desde o início do ano. O defensor disputou 32 partidas pelo Brancão na temporada, sendo eleito o melhor zagueiro na conquista do título capixaba. Darlan também foi um dos destaques no Campeonato Brasileiro da Série D, sendo peça-chave da zaga capa-preta, a segunda menos vazada da competição.

A boa atuação, somada ao interesse de outros clubes no atleta, fez o Rio Branco se movimentar no mercado e negociar com o Centro Sportivo Paraibano, ficando com 50% dos direitos econômicos. Darlan se reapresenta no Rio Branco no início de dezembro para a pré-temporada visando o Capixabão, Copa do Brasil e Série D 2026.

"Estou muito feliz em poder continuar no Rio Branco. Agradeço a todos que me apoiaram nesta boa temporada da equipe, e quero dizer que estou motivado para continuar conquistando muitas coisas no Brancão, em especial os títulos e acessos", afirmou Darlan.

Além de Darlan, o Rio Branco também anunciou as renovações do volante Romarinho, do zagueiro Matheus Castelo e do goleiro Fernando Henrique para a próxima temporada. Em 2026, o Capa-Preta vai disputar o Campeonato Capixaba, a Copa do Brasil, o Campeonato Capixaba e a Copa Espírito Santo.

