Porto Vitória reencontra o Flamengo pela Copa do Brasil sub-20

No ano passado, Rubro Negro aplicou goleada de 8 a 1 e levou a melhor na primeira fase

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:20

Flamengo x Porto Vitória, pela Copa do Brasil Sub-20 2024
Flamengo x Porto Vitória, pela Copa do Brasil Sub-20 2024 Crédito: Reprodução/FlaTV

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira (17), a tabela básica da Copa do Brasil Sub-20 2025. Flamengo e Porto Vitória fazem um dos confrontos da primeira fase. Veja os demais duelos.

De acordo com o regulamento, a disputa será em jogo-único, com mando do time carioca, melhor posicionado no Ranking da CBF. Em caso de empate, a definição do classificado será nas cobranças de pênaltis. A partida está prevista para ser realizada no dia 22 de outubro.

Quem avançar do duelo entre o vice-carioca e o campeão capixaba enfrenta nas oitavas de final o vencedor de Atlético-MG e Real Brasília. A partir desta fase, a competição passa a ser disputada em formato de jogos de ida e volta.

Reencontro

Flamengo e Porto Vitória fazem a reedição do confronto da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 do ano passado. Na ocasião, o Rubro-Negro atropelou o Verdão da Capital e fez 8 a 1, na sede da Gávea. Felipe Teresa (2), Wallace Yan (2), Da Mata, Jean Carlos, Lucyan e Fabiano marcaram para o time carioca e Luander descontou para o Porto.

