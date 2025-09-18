Porto Vitória reencontra o Flamengo pela Copa do Brasil sub-20

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 18:20
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quarta-feira (17), a tabela básica da Copa do Brasil Sub-20 2025. Flamengo e Porto Vitória fazem um dos confrontos da primeira fase. Veja os demais duelos.
De acordo com o regulamento, a disputa será em jogo-único, com mando do time carioca, melhor posicionado no Ranking da CBF. Em caso de empate, a definição do classificado será nas cobranças de pênaltis. A partida está prevista para ser realizada no dia 22 de outubro.
Quem avançar do duelo entre o vice-carioca e o campeão capixaba enfrenta nas oitavas de final o vencedor de Atlético-MG e Real Brasília. A partir desta fase, a competição passa a ser disputada em formato de jogos de ida e volta.
Flamengo e Porto Vitória fazem a reedição do confronto da primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 do ano passado. Na ocasião, o Rubro-Negro atropelou o Verdão da Capital e fez 8 a 1, na sede da Gávea. Felipe Teresa (2), Wallace Yan (2), Da Mata, Jean Carlos, Lucyan e Fabiano marcaram para o time carioca e Luander descontou para o Porto.
