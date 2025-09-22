Home
Rio Branco anuncia contratação de Brandão, atacante que estava no Taubaté

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:57

Brandão pelo Athletic
Brandão jogando pelo Athletic Crédito: Athletic/Divulgação

O Rio Branco iniciou a semana com o anúncio de mais um reforço para a temporada 2026. No início da tarde desta segunda-feira, o Capa-Preta oficializou o acerto com o atacante Leonardo Brandão, que estava no Taubaté.

Gaúcho de São Borja, Leonardo Henrique é filho do ex-jogador Brandão, que defendeu o Coritiba, nos anos 90. Com 29 anos, o atacante começou a carreira no Caxias e passou por Aimoré, São Paulo-RS, Passo Fundo, Oeirense, Igrejinha, Sorriso FC, Glória, Juazeirense, Floresta, Democrata GV e Athletic Club.

Foi no time de São João Del Rei, ao lado do treinador Cícero Júnior, onde Brandão viveu o seu melhor momento. Em 2023, o jogador marcou sete gols e foi determinante no acesso do clube da Série D para a C. No ano seguinte, o atacante defendeu o Pouso Alegre e, na atual temporada, estava no Taubaté, que foi eliminado na primeira fase da Copa Paulista.

Brandão é o segundo jogador contratado pelo Rio Branco para a temporada 2026. Na última semana, o Capa-Preta anunciou centroavante Edu. O clube ainda trouxe o técnico Cícero Júnior e renovou com Darlan, Matheus Castelo, Romarinho, Fernando Henrique e João Paulo.

