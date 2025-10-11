Futebol capixaba

Serra vence o Forte e é campeão do Capixabão Série B 2025

Times vão jogar a primeira divisão do Estadual, no ano que vem

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 19:36

Serra vence o Forte e é campeão do Campeonato Capixaba Série B 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

Após alcançar o seu principal objetivo, que era o acesso, Serra coroou a sua campanha vitoriosa com o título do Campeonato Capixaba Série B 2025. Na tarde deste sábado, no jogo único da final, o Cobra-Coral venceu o Forte FC, por 1 a 0, e ficou com a taça. O meia João Paulo, de pênalti, marcou o gol do Tricolor, no estádio Kleber Andrade.

Antes mesmo a decisão do título, Serra e Forte FC haviam conquistado o acesso para a primeira divisão do Campeonato Capixaba. O Tricolor Serrano está retornando à elite e o Forte vai jogar o Estadual pela primeira vez. Agora, com três taças, o Cobra-Coral se iguala ao São Mateus, como os maiores campeões.

Serra vence o Forte e é campeão do Campeonato Capixaba Série B 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

O jogo

O primeiro tempo da final da Série B terminou empatado sem gols, em um duelo equilibrado entre Serra e Forte FC, no Robertão. As duas equipes criaram boas chances em jogadas de bola parada e cruzamentos, mas os goleiros Bartô e Camillatto trabalharam bem.

O Forte chegou a assustar em finalizações dentro da área, enquanto o Serra respondeu com Jonata Pé de Pato, que mandou por cima após bela trama ofensiva. O VAR ainda analisou um possível pênalti, em favor do time de Castelo, mas manteve a decisão de campo, e o placar permaneceu zerado até o intervalo.

Na etapa final, o Serra seguiu superior e chegou ao gol do título, aos 24 minutos, quando João Paulo converteu pênalti marcado após toque de mão de Darlan dentro da área.Depois

da vantagem, o time serrano controlou o jogo, valorizou a posse de bola e conteve a pressão do Forte, que tentou reagir nos minutos finais, mas sem efetividade. Com a vitória, o Serra confirmou o acesso e levantou o troféu diante de sua torcida.

Serra vence o Forte e é campeão do Campeonato Capixaba Série B 2025 1 de 12

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta