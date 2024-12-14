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Decisão

Bairro da Penha e Nova Almeida são os campeões da Taça EDP das Comunidades

A equipe de Vitória levantou a taça no feminino, enquanto o time serrano garantiu o título no masculino

Publicado em 14 de Dezembro de 2024 às 12:49

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

14 dez 2024 às 12:49
Bairro da Penha e Nova Almeida são os grandes campeões da Taça EDP das Comunidades 2024. Neste sábado (14), em manhã de muito calor no Campo do Eldorado, na Serra, as finais foram disputadas com muita emoção e seriedade pelas equipes. No feminino o Bairro da Penha foi o grande campeão vencendo a equipe de Jardim Guadalajara por 5 a 2. Já no masculino o Nova Almeida levou a taça diante do Eldorado, vencendo por 2 a 0. 
Nova Almeida foi o campeão no masculino
Nova Almeida foi o campeão no masculino Crédito: Fernando Madeira
Em uma grande atuação, o Bairro da Penha derrotou o Jardim Guadalajara por 5 a 2 na final do campeonato feminino. O time abriu o placar no fim do primeiro tempo com Fardin, que acertou um belo chute de fora da área. Três minutos depois, a artilheira Ludmila ampliou após uma triangulação precisa. Abalada com os gols, a equipe de Jardim Guadalajara teve dificuldade em reagir.
No segundo tempo, o Bairro da Penha manteve o ritmo, e Julya marcou o terceiro em cobrança de falta. O quarto gol veio logo em seguida, mas o Jardim Guadalajara conseguiu descontar e teve um pênalti a seu favor, que foi desperdiçado. Karina ampliou para 5 a 1 com outra cobrança de falta, e Júlia Vitória marcou o segundo gol do Jardim Guadalajara, encerrando o placar da grande final. 
Na grande final do masculino entre Nova Almeida e Eldorado em partida que começou muito movimentava Kelvin do Nova Almeida abriu o placar após um desvio na falta.  Partida seguiu quente no primeiro tempo mas sem grandes emoções.  Já no segundo o jogo seguiu da mesma forma, a equipe da casa, Eldorado tentou pressionar subindo as linhas em busca do empate mas sem êxito. Defesa do Nova Almeida muito segura para garantir a vitória e no último lance ampliou o placar fechando por 2 a 0 e garantindo o título inédito da Taça Edp das Comunidades. 

Fotos taça edp

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