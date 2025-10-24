Seleção dos atletas

Peneiras da Taça EDP das Comunidades começam neste fim de semana; veja locais

Equipes de vários bairros da Grande Vitória vão realizar as avaliações dos jogadores que vão formar as equipes na competição

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 06:00

Fase de seleção dos atletas será realizada em dois finais de semana na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Está chegando a hora de definir os melhores atletas da Grande Vitória para a disputa da Taça EDP das Comunidades 2025. A fase das peneiras, para seleção dos jogadores e das jogadoras que vão representar 40 bairros no maior campeonato de comunidades do Espírito Santo, começa neste sábado (25), em Cariacica.

A partir de 8h, nove bairros entram em campo em Nova Rosa da Penha para a fase de testes. Além de equipes de Cariacica, o primeiro dia de peneiras tem seletivas de comunidades de Vitória, de Viana e da Serra, tanto no masculino, quanto no feminino.

Peneiras de sábado (25), em Cariacica: Rua Vinte e Um, n.º 217–379 (Bairro Nova Rosa da Penha)



8h — Nova Rosa da Penha x Santana (masculino)

9h30 — Nova Rosa da Penha x Bairro da Penha (feminino)

11h — Mucuri x Aparecida (masculino)

13h — São Geraldo 2 x Itacibá (masculino)

14h30 — Nova Canaã x Nova Bethânia



Além das peneiras de sábado, o domingo (26) também será movimentado para os jovens atletas. Desta vez, as seletivas serão realizadas no Campo do Alagoano, na Capital.

Peneiras de domingo, em Vitória: Rua Nicanor Alves dos Santos, n.º 33 (Bairro Alagoano)



8h — Alagoano x São Cristóvão (masculino)

9h30 — Romão x Cruzamento (masculino)

11h — Jesus de Nazareth faz seletiva interna (feminino)



Leia mais Com estreantes, Taça EDP das Comunidades tem equipes definidas para disputa

Atenção às regras!

Como definido com as comunidades no ato de inscrição dos bairros, os atletas de times masculinos devem ter até 17 anos (nascidos a partir de 2008) para participar da Taça EDP. Já as meninas podem ter até 20 anos (nascidas a partir de 2005).

Além da regra relacionada à idade, os treinadores também devem estar atentos à quantidade mínima de atletas para a fase de seleção: pelo menos 30 jovens de cada bairro devem comparecer aos campos para as seletivas.

Após as peneiras, as comunidades terão até dois dias para envio da documentação completa dos 22 atletas selecionados, como previsto no Congresso Técnico realizado entre organização e bairros inscritos.

Vale salientar que todas as fases da Taça EDP das Comunidades têm caráter eliminatório, ou seja, é obrigatória a participação da comunidade e de seus representantes nas etapas do projeto. Caso isso não aconteça, a comunidade deve ser substituída por uma suplente.

Mesmo com o conjunto de regras, a fase de seletiva também é voltada para a diversão e conexão dos jovens talentos das comunidades, além de integração para os bairros que recebem as seleções.

No sábado, a EDP vai promover uma atividade cultural para os jogadores e torcedores, apresentando um teatro com artistas do projeto Sesi Cultura. A peça vai mostrar, de forma lúdica e divertida, pontos para conscientização sobre a segurança da rede elétrica. Serão reforçadas mensagens importantes como de se soltar pipas longe dos fios e manter uma distância segura da rede.

“Iniciativas que evidenciam o bem-estar e a conscientização estão em sintonia com os valores da Companhia, que é usar a nossa energia para cuidar melhor das pessoas e comunidades onde atuamos”, destaca o diretor da EDP no Espírito Santo, Edson Barbosa.

Próximas etapas

Logo após as peneiras, os grupos que definem os confrontos serão sorteados no dia 4 de novembro, na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Na ocasião, serão entregues, gratuitamente, os uniformes compostos por camisa, short e meião aos times selecionados.

Já no dia 8 de novembro, todos os times voltam a se reunir para a abertura oficial da competição, com os jogos de estreia com os cabeças de chave previamente sorteados. Essa etapa inicia a fase classificatória, com jogos previstos para todos os fins de semana de novembro.

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2025 ➣ 25 e 26/10 e 1º e 2/11 — Peneiras

➣ 4/11 — Sorteio de chaves

➣ 8/11 — Cerimônia de abertura e jogos de estreia

➣ 9, 15, 16 e 22/11 — Fase classificatória

➣ 23/11 — Oitavas de Final

➣ 29/11 — Quartas de Final

➣ 6/12 — Semifinal

➣ 13/12 — Finais

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta