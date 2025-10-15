Novidades em campo

Com estreantes, Taça EDP das Comunidades tem equipes definidas para disputa

Times de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e Aracruz se preparam para ir em busca do título que coroa o futebol do melhor bairro no maior campeonato de comunidades do Espírito Santo

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 06:00

Final da Taça EDP das Comunidades em 2024 Crédito: Fernando Madeira

Com 14 bairros estreantes, a Taça EDP das Comunidades já tem as equipes definidas para a disputa de 2025. Lançado no início de outubro, o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo — e um dos maiores do Brasil — despertou o interesse de 105 bairros da Grande Vitória e também de outras regiões capixabas no período de inscrições finalizado na última sexta-feira (10).

➥ Entre os selecionados, estão os campeões da edição de 2024: Bairro da Penha (Vitória), equipe dona do troféu no feminino, e Nova Almeida (Serra), dono do título no masculino.

Agora, a poucos dias do pontapé inicial para a oitava edição da Taça, equipes da Capital, de Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e Aracruz se preparam para ir em busca do título. Ao todo, serão 32 times masculinos e 8 femininos, totalizando 880 atletas devidamente inscritos.

Confira os selecionados!

Leia mais Extrabom e Sicoob se juntam à Taça EDP das Comunidades 2025

O que está por vir?

Já conhecida por ser uma vitrine de talentos para o esporte do Espírito Santo, a Taça EDP das Comunidades tem a missão de promover inclusão social, entretenimento e oportunidades para meninos e meninas de diferentes realidades.

Antes de a bola rolar oficialmente, todos esses talentos vão passar por um processo de avaliação com as famosas peneiras em diversos pontos da Grande Vitória nos finais de semana que antecedem a cerimônia de abertura, prevista para 8 de novembro. É nessa fase que os treinadores selecionam os melhores jogadores e jogadoras para ir em busca do título.

A fase das peneiras está marcada para as seguintes datas:



25 e 26/10

1º e 2/11

Os locais ainda serão definidos e divulgados oficialmente pela Rede Gazeta em parceria com a Central das Comunidades (CDC), organizadores da competição.

Logo após as peneiras, os grupos que definem os confrontos serão sorteados no dia 5 de novembro, na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Na ocasião, de forma gratuita, serão entregues os uniformes compostos por camisa, short e meião aos times selecionados.

Já no dia 8 de novembro, todos os times voltam a se reunir para a abertura oficial da competição, com os jogos de estreia com os cabeças de chave previamente sorteados. Essa etapa inicia a fase classificatória, com jogos previstos para todos os fins de semana de novembro.

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2025 ➣ 15/10 — Divulgação das equipes

➣ 20/10 — Congresso Técnico

➣ 25/10 a 04/11 — Entrega de documentação

➣ 25 e 26/10 e 1º e 2/11 — Peneiras

➣ 4/11 — Sorteio de chaves

➣ 8/11 — Cerimônia de abertura e jogos de estreia

➣ 9, 15, 16 e 22/11 — Fase classificatória

➣ 23/11 — Oitavas de Final

➣ 29/11 — Quartas de Final

➣ 6/12 — Semifinal

➣ 13/12 — Finais

Na Taça, todo mundo ganha!

Atletas premiadas como artilheira e melhor goleira da Taça EDP das Comundades em 2024 Crédito: Fernando Madeira

Para além das quatro linhas, a competição promove ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades.

Além do troféu de campeão, os atletas em destaque também são valorizados: estão previstas premiações para artilheiros e para os melhores goleiros da competição, tanto no masculino quanto no feminino.

Já nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores, que podem disputar o troféu “Que Torcida é Essa”, que reconhece a torcida mais animada da competição. No último ano, a comunidade de Feu Rosa, da Serra, garantiu o título e um churrasco liberado no bairro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta