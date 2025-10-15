Home
>
Taça EDP das Comunidades
>
Com estreantes, Taça EDP das Comunidades tem equipes definidas para disputa

Com estreantes, Taça EDP das Comunidades tem equipes definidas para disputa

Times de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e Aracruz se preparam para ir em busca do título que coroa o futebol do melhor bairro no maior campeonato de comunidades do Espírito Santo

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 06:00

Final da Taça EDP das Comunidades
Final da Taça EDP das Comunidades em 2024 Crédito: Fernando Madeira

Com 14 bairros estreantes, a Taça EDP das Comunidades já tem as equipes definidas para a disputa de 2025. Lançado no início de outubro, o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo — e um dos maiores do Brasil — despertou o interesse de 105 bairros da Grande Vitória e também de outras regiões capixabas no período de inscrições finalizado na última sexta-feira (10).

Recomendado para você

Times de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari e Aracruz se preparam para ir em busca do título que coroa o futebol do melhor bairro no maior campeonato de comunidades do Espírito Santo

Com estreantes, Taça EDP das Comunidades tem equipes definidas para disputa

Equipes interessadas em disputar o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo têm até 23h59 de sexta-feira (10) para enviar dados e documentos referentes à participação

Taça EDP das Comunidades 2025 entra na reta final de inscrições

Competição deve envolver mais de cinco mil jovens durante a disputa pelo troféu, pelas medalhas e pela premiação voltada para a compra de materiais esportivos para o fomento de projetos de equipes masculinas e femininas de diversas regiões do Espírito Santo

Chegou a hora: inscrições abertas para a Taça EDP das Comunidades 2025

➥ Entre os selecionados, estão os campeões da edição de 2024: Bairro da Penha (Vitória), equipe dona do troféu no feminino, e Nova Almeida (Serra), dono do título no masculino.

Agora, a poucos dias do pontapé inicial para a oitava edição da Taça, equipes da Capital, de Vila VelhaSerraCariacicaGuarapari e Aracruz se preparam para ir em busca do título. Ao todo, serão 32 times masculinos e 8 femininos, totalizando 880 atletas devidamente inscritos.

Confira os selecionados!

Made with Flourish
Made with Flourish

Leia mais

Imagem - Extrabom e Sicoob se juntam à Taça EDP das Comunidades 2025

Extrabom e Sicoob se juntam à Taça EDP das Comunidades 2025

O que está por vir?

Já conhecida por ser uma vitrine de talentos para o esporte do Espírito Santo, a Taça EDP das Comunidades tem a missão de promover inclusão social, entretenimento e oportunidades para meninos e meninas de diferentes realidades.

Antes de a bola rolar oficialmente, todos esses talentos vão passar por um processo de avaliação com as famosas peneiras em diversos pontos da Grande Vitória nos finais de semana que antecedem a cerimônia de abertura, prevista para 8 de novembro. É nessa fase que os treinadores selecionam os melhores jogadores e jogadoras para ir em busca do título.

  • A fase das peneiras está marcada para as seguintes datas:

    25 e 26/10
    1º e 2/11

Os locais ainda serão definidos e divulgados oficialmente pela Rede Gazeta em parceria com a Central das Comunidades (CDC), organizadores da competição.

Logo após as peneiras, os grupos que definem os confrontos serão sorteados no dia 5 de novembro, na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Na ocasião, de forma gratuita, serão entregues os uniformes compostos por camisa, short e meião aos times selecionados.

Já no dia 8 de novembro, todos os times voltam a se reunir para a abertura oficial da competição, com os jogos de estreia com os cabeças de chave previamente sorteados. Essa etapa inicia a fase classificatória, com jogos previstos para todos os fins de semana de novembro.

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2025

➣ 15/10 — Divulgação das equipes
➣ 20/10 — Congresso Técnico
➣ 25/10 a 04/11 — Entrega de documentação
➣ 25 e 26/10 e 1º e 2/11 — Peneiras
➣ 4/11 — Sorteio de chaves
➣ 8/11 — Cerimônia de abertura e jogos de estreia
➣ 9, 15, 16 e 22/11 — Fase classificatória
➣ 23/11 — Oitavas de Final
➣ 29/11 — Quartas de Final
➣ 6/12 — Semifinal
➣ 13/12 — Finais

Na Taça, todo mundo ganha!

Final da Taça EDP das Comunidades
Atletas premiadas como artilheira e melhor goleira da Taça EDP das Comundades em 2024 Crédito: Fernando Madeira

Para além das quatro linhas, a competição promove ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades.

Além do troféu de campeão, os atletas em destaque também são valorizados: estão previstas premiações para artilheiros e para os melhores goleiros da competição, tanto no masculino quanto no feminino.

Já nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores, que podem disputar o troféu “Que Torcida é Essa”, que reconhece a torcida mais animada da competição. No último ano, a comunidade de Feu Rosa, da Serra, garantiu o título e um churrasco liberado no bairro.

Leia mais

Imagem - Atleta surdo é um dos destaques da Taça EDP das Comunidades

Atleta surdo é um dos destaques da Taça EDP das Comunidades

Imagem - Celeiro de oportunidades, Taça EDP projeta talentos para além do ES

Celeiro de oportunidades, Taça EDP projeta talentos para além do ES

Imagem - Renovação e sonho do título marcam peneiras da Taça EDP das Comunidades

Renovação e sonho do título marcam peneiras da Taça EDP das Comunidades

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Esportes Sicoob Extrabom

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais