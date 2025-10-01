Pontapé inicial! Taça EDP das Comunidades chega com tudo para sua 8ª edição

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:47
Na manhã desta quarta-feira (1º) foi apresentada a 8ª edição da Taça EDP das Comunidades, uma realização da Rede Gazeta, em parceria com a EDP, a Central das Comunidades e, pela primeira vez, com o apoio também do Sicoob e da rede de supermercados Extrabom. A iniciativa contará com 40 comunidades, sendo 32 equipes masculinas e 8 femininas, e vai envolver cerca de 5 mil jovens durante mais de um mês de competição.
A cerimônia de apresentação foi realizada na sede da Rede Gazeta, e contou com lideranças de todas as frentes do projeto. Marcelo Siqueira, diretor da Central das Comunidades, falou sobre a importância da competição para as comunidades da Grande Vitória e o seu papel para além das quatro linhas.
"É algo que vai muito mais além do que a proposta só do futebol. O Taça tem essa dimensão de criar dentro dessas comunidades uma relação direta com o próprio morador, com a própria família. E quando a gente traz outros componentes, que sejam outros parceiros, você mostra a estrutura que está querendo levar para as comunidades, a qualidade disso. Não é só o esporte pelo esporte, é o esporte pela importância do que a gente vai revelar, o que vai se desenvolver, o que vai se criar daqui para frente com esse campeonato", disse Marcelo.
Nesta edição da Taça das Comunidades, além da EDP, uma das principais organizadoras e parceira de longa data, o torneio também contará com o patrocínio do Sicoob e o apoio da rede de supermercados Extrabom, que contribuirão diretamente para tornar o evento maior, mais robusto e uma experiência ainda melhor para os atletas, torcedores e comunidades no geral. Sobre o papel da EDP na competição, Edson Barbosa, diretor da instituição, também falou sobre o projeto e sua evolução.
"É a nossa oitava edição do Taça EDP das Comunidade, agora com novas parcerias. Agora o Sicoob e o Extrabom se juntam conosco para criar uma conexão ainda mais forte com a nossa comunidade. Esse ano é um trabalho para a gente promover uma cultura de paz, uma cultura de integração e uma proximidade muito grande, mostrando protagonismo e, se Deus quiser, destacando e mostrando os jovens talentos que o esporte capixaba, reconhecendo homens e mulheres que participam junto com a gente", destacou Edson.
De acordo com o Nailson Dalla Bernadina, diretor-executivo do Sicoob/ES, a competição é importante para trazer visibilidade, engajamento e um propósito para todos os envolvidos. "Nós estamos presentes na vida dos capixabas. Queremos estar próximos para levar soluções adequadas, sustentáveis, uma melhor orientação financeira e essa proximidade com milhares de pessoas através do esporte. Esse pertencimento da comunidade é muito importante, a visibilidade, alternativas, oportunidades para que as pessoas possam sonhar e possam se desenvolver cada vez mais. Além da pegada esportiva que movimenta todos, essa conexão social faz parte também do DNA do Sicoob, e por isso que estamos apoiando o evento.", disse Nailson.
Já Aislan Pena Brandão, diretor de operações do Extrabom, relembrou a sua origem, na comunidade de Cobilândia, em Vila Velha, e como esta parceria é, para além do institucional, um gesto pessoal de devolutiva para a população. "O projeto já é um sucesso, é lindo, maravilhoso. Gente com vontade de fazer diferença na vida das pessoas. Nós estamos muito satisfeitos com o convite e vamos dar o nosso melhor para podermos contribuir de verdade e fazer diferença. Me fez lembrar da minha infância, e eu sei da relevância que tem um projeto como esse. Em alguns momentos, eu fui impactado também com um eventos parecidos. Eu acho que a gente tem que ter a lei da retribuição, então apoiar um projeto como esse enche a gente de orgulho", disse Aislan.
A primeira etapa consiste nas inscrições das comunidades de forma on-line, até o dia 10 de outubro. Na segunda fase, após a divulgação das 40 comunidades selecionadas, acontecem as peneiras para montagem dos times que representarão sua comunidade no campeonato. No dia 4 de novembro, será sorteada a formação dos grupos que irão se enfrentar na 1ª fase em uma cerimônia na Rede Gazeta. Na mesma oportunidade haverá a entrega dos uniformes (camisa, short e meião), feita de forma gratuita para as comunidades participantes.
Além do apoio e realização, a competição também contará com uma cobertura especial da Rede Gazeta. Marcelo Moraes, diretor geral da instituição, comentou sobre a importância do projeto, não só para a Rede, como para toda a sociedade. "Esse projeto está no oitavo ano e ele já passou por muitas mudanças, mas sempre vai ter esse objetivo maior de desenvolver, através do esporte, uma transformação na vida desses jovens, e a gente tem conseguido fazer isso de uma maneira muito forte. A questão social é super importante, é a essência do trabalho que a gente faz, porque sabemos as dificuldades que esse jovens têm. Então, a gente podendo fazer com que eles tenham uma oportunidade através do esporte, isso vai contribuir bastante para ter uma sociedade melhor", frisou Marcelo Moraes.
