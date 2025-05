Contorna quarteirão

Sob chuva, fila é gigante para abastecer com gasolina sem imposto em Vitória

Condutores poderão abastecer carros até o limite de R$ 100, e motos até R$ 40; pagamento deve ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito

Publicado em 29 de maio de 2025 às 07:13

Nem a chuva espantou condutores, que saíram para abastecer seus veículos no Dia Livre de Impostos (DLI), nesta quinta-feira (29). Logo no começo da manhã, no bairro Santa Luíza, em Vitória, a fila de carros começava na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), passava pela Rua das Palmeiras e chegava até um posto de gasolina na Avenida Leitão da Silva, contornando um grande quarteirão. O estabelecimento anunciou que a gasolina seria vendida a R$ 3,63 (o litro), valor mais de R$ 2 abaixo do cobrado atualmente nas bombas.>

Consumidores da Grande Vitória também poderão aproveitar descontos em supermercados, lojas de roupas e outros estabelecimentos que fazem parte da ação, que visa a alertar sobre a alta carga tributária cobrada no Brasil.>

O posto, que fica próximo ao Hospital Unimed, venderá cinco mil litros de gasolina sem a incidência de impostos como PIS/Cofins, ICMS e Cide. A iniciativa no Espírito Santo é organizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem Vitória. Os carros poderão abastecer até o limite de R$ 100, e as motos até R$ 40. O pagamento tem de ser feito em dinheiro, PIX ou cartão de débito. >

“No combustível, a carga tributária incidente sobre a gasolina é bastante alta. É um dos produtos em que o consumidor consegue observar com mais clareza como a carga tributária impacta no valor final da bomba”, ressaltou Alexandre Monteiro, coordenador do DLI no Estado.>

Outros produtos também farão parte da ação. Supermercados, farmácias e lojas de diversos segmentos também aderiram ao movimento. Todas as 32 lojas da rede Extrabom, as 166 unidades da Rede Farmes e as 36 farmácias Extra Popular vão oferecer produtos selecionados sem carga tributária. Isso significa que o consumidor poderá economizar em itens essenciais do dia a dia, como alimentos e medicamentos.>

No Espírito Santo, além de supermercados, farmácias e postos de gasolina, lojas de segmentos como alimentação, pneus, material de construção, tintas, decoração e serviços diversos também vão participar da ação. >

São elas: Prenda Shop (unidades em definição), Nacional Peças, Atacadão Melhor Preço, Room Decor, Vix Capixaba, Brownie na Estrada, Engesolda e Tinbol (Jucutuquara, Bento Ferreira, Jardim Limoeiro e Centro de Vila Velha).>

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), em 2025, os brasileiros precisaram trabalhar 149 dias apenas para pagar impostos, taxas e contribuições — o equivalente a 40,71% da renda anual.>

Segundo Daiani Lavino, presidente da CDL Jovem Vitória, o DLI é muito mais do que um dia de descontos. >

“É uma iniciativa de cidadania que mostra, de forma prática e didática, o quanto o sistema tributário brasileiro pesa no bolso do consumidor e no ambiente de negócios. O objetivo é provocar reflexão, diálogo e engajamento em torno da necessidade de uma reforma que simplifique e torne a cobrança de tributos mais justa para todos”, afirma.>

