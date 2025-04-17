Do carro a bicicleta: elétricos ganham as ruas; saiba como adquirir

Quem tem carro sabe que os gastos no final do mês quase sempre se resumem ao combustível e por isso muitas pessoas já procuram alternativas para conseguir economizar. Sustentáveis e eficientes, os modelos elétricos, tanto carros quanto bicicletas
, têm ganhado espaço no mercado pelo custo-benefício que apresentam.
Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico
(ABVE), no ano passado foi registrado um aumento de 85% nas vendas dos veículos elétricos em comparação a 2023. No último mês de 2024, inclusive, foi registrado o maior número de automóveis comercializados, com mais de 18 mil unidades vendidas.
Já em relação às bicicletas e mini-scooters elétricas
, a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, divulgou no final de 2024, que, apenas no ano anterior, foram importadas e produzidas mais de 200 mil unidades no país.
Esses números reforçam a demanda crescente por esse tipo de veículo no mercado brasileiro. Além de serem sustentáveis, alguns modelos de veículos elétricos possuem autonomia de, aproximadamente, 290 km. A distância média entre Vitória e Itaúnas, em uma viagem de carro.
Entretanto, a economia chega sempre a longo prazo, já que para garantir um modelo elétrico, seja bicicletas, seja um automóvel, é preciso fazer um investimento um pouco maior do que se fosse adquirir um modelo tradicional.
A saída para esses casos pode ser a realização de um consórcio. Empresas como a Mycon
, por exemplo, oferecem um processo simples, online, com taxas competitivas e sem entrada, ou seja, é fácil iniciar o planejamento evitando um grande desembolso inicial, além, é claro, de parcelas sem juros.
Tudo isso porque o slogan da empresa é “o consórcio que conecta você à sua conquista”. Para que isso seja garantido, a Mycon
libera os créditos e cuida para que o processo seja feito de forma segura, digital e fiscalizado pelo Banco Central.
As opções de consórcio, entretanto, não se limitam aos modelos elétricos. Vale destacar que a empresa também oferece opções para conquistar a tão sonhada casa própria, cirurgias, viagens e várias outras modalidades. Além disso, a Mycon
também oferece o consórcio como oportunidade de empreendimento e investimento para novos patrimônios.
No caso do Mycon
, além das facilidades digitais que permitem uma adesão ao financiamento de forma rápida, simples e sem sair de casa. O modelo de consórcio ainda apresenta vantagens como a possibilidade de adquirir uma variedade de bens, o controle das finanças, considerando que mensalidade é fixa, a possibilidade de ser contemplado antes mesmo do final do prazo e, no caso da empresa, taxas de contemplação mais baixas que o mercado.