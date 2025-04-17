Do carro a bicicleta: elétricos ganham as ruas; saiba como adquirir

Esta reportagem foi criada de forma totalmente independente por nossa equipe, com o apoio de especialistas. Para mantermos a transparência, gostaríamos de esclarecer alguns pontos caso você decida comprar algum produto por meio dos links que incluímos:

1. Como parte do Programa de Associados, recebemos uma comissão pelas compras realizadas através desses links.

2. A Gazeta também pode gerar receita através de parcerias comerciais.

3. Não temos controle sobre a experiência de compra após o clique nos links; essa responsabilidade é do lojista.

4. Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, compra, pagamento ou entrega, recomendamos que entre em contato diretamente com o vendedor responsável.