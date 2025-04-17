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Do carro a bicicleta: elétricos ganham as ruas; saiba como adquirir

Mesmo com a crescente dos veículos elétricos no mercado, as opções continuam com preços um pouco elevados em relação aos modelos tradicionais. Quem pensa em comprar um pode optar por um consórcio

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 10:57

Públicado em 

17 abr 2025 às 10:57
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Do carro a bicicleta: modelos elétricos ganham as ruas; saiba como adquirir
A saída para esses casos pode ser a realização de um consórcio Crédito: Shutterstock
Quem tem carro sabe que os gastos no final do mês quase sempre se resumem ao combustível e por isso muitas pessoas já procuram alternativas para conseguir economizar. Sustentáveis e eficientes, os modelos elétricos, tanto carros quanto bicicletas, têm ganhado espaço no mercado pelo custo-benefício que apresentam.
Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), no ano passado foi registrado um aumento de 85% nas vendas dos veículos elétricos em comparação a 2023. No último mês de 2024, inclusive, foi registrado o maior número de automóveis comercializados, com mais de 18 mil unidades vendidas.

85%

DE AUMENTO NAS VENDAS DE CARROS ELÉTRICOS EM 2024
Já em relação às bicicletas e mini-scooters elétricas, a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, divulgou no final de 2024, que, apenas no ano anterior, foram importadas e produzidas mais de 200 mil unidades no país.

200 MIL UNIDADES

DE BICICLETAS E MINI-SCOOTERS IMPORTADAS E PRODUZIDAS NO BRASIL EM 2023
Esses números reforçam a demanda crescente por esse tipo de veículo no mercado brasileiro. Além de serem sustentáveis, alguns modelos de veículos elétricos possuem autonomia de, aproximadamente, 290 km. A distância média entre Vitória e Itaúnas, em uma viagem de carro.
Entretanto, a economia chega sempre a longo prazo, já que para garantir um modelo elétrico, seja bicicletas, seja um automóvel, é preciso fazer um investimento um pouco maior do que se fosse adquirir um modelo tradicional.
Do carro a bicicleta: modelos elétricos ganham as ruas; saiba como adquirir
Para garantir um modelo elétrico, seja bicicletas, seja um automóvel, é preciso fazer um investimento um pouco maior do que se fosse adquirir um modelo tradicional Crédito: Shutterstock
A saída para esses casos pode ser a realização de um consórcio. Empresas como a Mycon, por exemplo, oferecem um processo simples, online, com taxas competitivas e sem entrada, ou seja, é fácil iniciar o planejamento evitando um grande desembolso inicial, além, é claro, de parcelas sem juros.

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Tudo isso porque o slogan da empresa é “o consórcio que conecta você à sua conquista”. Para que isso seja garantido, a Mycon libera os créditos e cuida para que o processo seja feito de forma segura, digital e fiscalizado pelo Banco Central.
As opções de consórcio, entretanto, não se limitam aos modelos elétricos. Vale destacar que a empresa também oferece opções para conquistar a tão sonhada casa própria, cirurgias, viagens e várias outras modalidades. Além disso, a Mycon também oferece o consórcio como oportunidade de empreendimento e investimento para novos patrimônios.

Como fazer?

  1. O primeiro passo é acessar o site oficial do Mycon para entender quais são os seus objetivos pessoais. 
  2. Depois disso, a empresa avalia a capacidade de comprometimento e indica os melhores planos de acordo com a atual situação da sua saúde financeira. 
  3. Uma vez escolhido o plano mais adequado considerando o valor das parcelas e o prazo de pagamento, basta realizar a compra do seu consórcio e fazer toda a gestão pelo aplicativo. 

É seguro? 

No caso do Mycon, além das facilidades digitais que permitem uma adesão ao financiamento de forma rápida, simples e sem sair de casa. O modelo de consórcio ainda apresenta vantagens como a possibilidade de adquirir uma variedade de bens, o controle das finanças, considerando que mensalidade é fixa, a possibilidade de ser contemplado antes mesmo do final do prazo e, no caso da empresa, taxas de contemplação mais baixas que o mercado.

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