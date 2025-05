Semana S

'IA ajuda em decisões nos negócios', diz especialista em transformação digital

Andrea Iorio aponta como o uso da Inteligência Artifical pode transformar negócios e como a tecnologia está mudando a forma de tomar decisões, executar tarefas e interagir com clientes

Em um mundo cada vez mais digital e em constante transformação, o foco no cliente e em sua experiência com o produto ou serviço se torna um diferencial competitivo decisivo para os negócios. E nesse contexto, a adoção da inteligência artificial (IA) é cada vez mais essencial no dia a dia dos negócios, principalmente nos setores de comércio, serviços e turismo.>

Esse foi o tema da palestra apresentada pelo especialista em transformação digital e ex-diretor do Tinder na América Latina Andrea Iorio nesta sexta-feira (16), durante a Semana S do Comércio, em Vitória. >

Competências socioemocionais

Desafios

Para o palestrante, entre os principais desafios para a implementação da IA no dia a dia dos negócios está a falta de domínio das ferramentas tecnológicas. Ele cita que uma pesquisa realizada com mais de 200 profissionais de gerência no Brasil revelou que, embora 76% considerem fundamental o domínio da IA nas empresas, apenas 27% contam com treinamentos internos sobre o tema.>