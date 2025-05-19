INSS vai exigir biometria para liberar novos empréstimos consignados

Notificação sobre devolução do desconto ilegal foi enviado pelo aplicativo Meu INSS Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A partir da próxima sexta-feira (23), os desbloqueios para novos empréstimos consignados na plataforma do Meu INSS só serão liberados por meio de biometria. A decisão, publicada nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial da União (DOU), prevê mais segurança para os recursos, pouco tempo depois do escândalo de descontos não autorizados nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Segundo despacho assinado por Gilberto Waller Junior, presidente do INSS, a medida também objetiva “mapear vulnerabilidades operacionais e implementar medidas corretivas e aprimoramentos, garantindo maior segurança e conformidade aos processos envolvidos”.

A ação promovida por Waller Junior acontece em meio a uma fase de investigações do esquema criminoso que chegou a desviar R$ 6,3 bilhões do pagamento de benefícios, aposentadorias e pensões dos brasileiros.

Os valores serão depositados na conta em que o aposentado ou pensionista recebe seu benefício mensal. Nessa data também será feito o pagamento da segunda parcela do 13º. O calendário de depósitos varia conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.