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Medida de segurança

INSS vai exigir biometria para liberar novos empréstimos consignados

Segundo despacho assinado por Gilberto Waller Junior, presidente do INSS, a medida é voltada para mapear vulnerabilidades operacionais do sistema
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

19 mai 2025 às 14:12

Publicado em 19 de Maio de 2025 às 14:12

Notificação sobre devolução do desconto ilegal foi enviado pelo aplicativo Meu INSS
Notificação sobre devolução do desconto ilegal foi enviado pelo aplicativo Meu INSS Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil
A partir da próxima sexta-feira (23), os desbloqueios para novos empréstimos consignados na plataforma do Meu INSS só serão liberados por meio de biometria. A decisão, publicada nesta segunda-feira (19) no Diário Oficial da União (DOU), prevê mais segurança para os recursos, pouco tempo depois do escândalo de descontos não autorizados nos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Segundo despacho assinado por Gilberto Waller Junior, presidente do INSS, a medida também objetiva “mapear vulnerabilidades operacionais e implementar medidas corretivas e aprimoramentos, garantindo maior segurança e conformidade aos processos envolvidos”.
A ação promovida por Waller Junior acontece em meio a uma fase de investigações do esquema criminoso que chegou a desviar R$ 6,3 bilhões do pagamento de benefícios, aposentadorias e pensões dos brasileiros.

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Para ressarcimento dos valores, o INSS já divulgou que, a partir do dia 26 de maio, vai devolver R$ 292,6 milhões. O valor é referente às mensalidades de abril de sindicatos e associações.
Os valores serão depositados na conta em que o aposentado ou pensionista recebe seu benefício mensal. Nessa data também será feito o pagamento da segunda parcela do 13º. O calendário de depósitos varia conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador.
A consulta aos extratos de pagamento, que detalham o valor do benefício mensal, do 13º, os descontos e a devolução da mensalidade associativa referente à competência de abril, deve ser liberada na próxima quarta-feira (21). Os extratos vão sendo disponibilizados gradualmente, conforme a folha de pagamentos é rodada.

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