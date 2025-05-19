Bolsa Família de maio começa a ser pago nesta segunda

As famílias beneficiadas pelo Bolsa Família começam a receber o pagamento de maio a partir desta segunda-feira (19). Os depósitos são feitos de forma escalonada nos últimos dez dias úteis do mês pela Caixa Econômica Federal. O calendário seguirá até o dia 30 de maio, com base no final do NIS (Número de Identificação Social). Aqueles que estão em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública devem receber o pagamento no primeiro dia do calendário.
Para não perderem o benefício, famílias que fazem parte do programa devem ter seus documentos e dados sobre renda atualizados no CadÚnico (cadastro do governo para programas sociais). O BET (Benefício Extraordinário de Transição) do Bolsa Família, pago para famílias que tiveram redução no valor do benefício em relação ao Auxílio Brasil, deixará de ser pago a partir do próximo mês. Nos depósitos deste mês, o pagamento ainda será feito.
Para atualizar o cadastro, o responsável pela unidade familiar deve ir até um ponto de atendimento da rede assistencial, como o Cras (Centro de Referência de Assistência Social), ou a um posto de atendimento do Cadastro Único. Em abril, o Bolsa Família chegou a mais de 20,48 milhões de lares com um investimento de cerca de R$ 13,7 bilhões. O benefício médio foi de R$ 668,73. Ao todo, cerca de 53,8 milhões de pessoas foram contempladas, em todos os municípios do país. Entre elas, estão 16,23 milhões de crianças de até 11 anos e outros 7,65 milhões de adolescentes entre 12 e 17 anos.