Bolsa Família de maio começa a ser pago nesta segunda

O calendário seguirá até o dia 30 de maio, com base no final do NIS (Número de Identificação Social) Crédito: Lyon Santos/MDS

As famílias beneficiadas pelo Bolsa Família começam a receber o pagamento de maio a partir desta segunda-feira (19). Os depósitos são feitos de forma escalonada nos últimos dez dias úteis do mês pela Caixa Econômica Federal. O calendário seguirá até o dia 30 de maio, com base no final do NIS (Número de Identificação Social). Aqueles que estão em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública devem receber o pagamento no primeiro dia do calendário.

Para não perderem o benefício, famílias que fazem parte do programa devem ter seus documentos e dados sobre renda atualizados no CadÚnico (cadastro do governo para programas sociais). O BET (Benefício Extraordinário de Transição) do Bolsa Família, pago para famílias que tiveram redução no valor do benefício em relação ao Auxílio Brasil, deixará de ser pago a partir do próximo mês. Nos depósitos deste mês, o pagamento ainda será feito.