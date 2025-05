Imposto de Renda

IR 2025: consulta ao maior lote de restituição da história será aberta na sexta (23)

Serão R$ 11 bilhões pagos no primeiro lote para mais de 6 milhões de contribuintes em todo o Brasil; consulta será a partir das 10 horas

Na próxima sexta-feira (23), a partir das 10 horas, a Receita Federal vai abrir consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Serão pagas 6.257.108 restituições ao longo do dia 30 de maio, totalizando R$ 11 bilhões, o que se configura com o maior valor pago na história.>