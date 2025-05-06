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Qual é o último dia para declarar o Imposto de Renda em 2025?

Chatbot do Tá no Lucro responde várias dúvidas sobre a entrega do IRPF. Confira prazo final para prestar contas e aproveite para esclarecer outros pontos em aberto
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 mai 2025 às 11:22

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 11:22

O período de declarar o Imposto de Renda em 2025 está entrando na reta final. Muitos contribuintes estão com dúvidas sobre o prazo final para prestar contas ao Leão. Neste ano, a data final é dia 30 de maio, mesmo dia em que o primeiro lote da restituição será liberado pela Receita Federal. No total, serão cinco lotes, sendo o último creditado no dia 30 de setembro.
> E-book Tá no Lucro: tire suas dúvidas sobre o Imposto de Renda 2025
Para você que tem dúvidas na hora de preencher as informações do Imposto de Renda, é possível contar com uma ferramenta de inteligência artificial do Tá no Lucro, editoria de finanças e empreendedorismo de A Gazeta. Se você não sabe fazer algo na declaração, é só perguntar ao chatbot.

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A IA também traz algumas sugestões de questionamentos na página principal, entre eles como declarar MEI ou aposentadoria, por exemplo.
Na resposta, a IA orienta como o contribuinte deve proceder, dando um passo a passo de como detalhar as informações à Receita Federal. Você pode fazer quantas perguntas quiser à ferramenta.
A Receita Federal recomenda que os contribuintes organizem seus documentos com antecedência, para evitar contratempos no envio da declaração. Quem não entregar no prazo fixado está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e a um valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido.

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