Qual é o último dia para declarar o Imposto de Renda em 2025?

A IA também traz algumas sugestões de questionamentos na página principal, entre eles como declarar MEI ou aposentadoria, por exemplo.

A Receita Federal recomenda que os contribuintes organizem seus documentos com antecedência, para evitar contratempos no envio da declaração. Quem não entregar no prazo fixado está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e a um valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido.

