Qual é o último dia para declarar o Imposto de Renda em 2025?

O período de declarar o Imposto de Renda em 2025 está entrando na reta final. Muitos contribuintes estão com dúvidas sobre o prazo final para prestar contas ao Leão. Neste ano, a data final é dia 30 de maio, mesmo dia em que o primeiro lote da restituição será liberado pela Receita Federal. No total, serão cinco lotes, sendo o último creditado no dia 30 de setembro.
Para você que tem dúvidas na hora de preencher as informações do Imposto de Renda, é possível contar com uma ferramenta de inteligência artificial do Tá no Lucro, editoria de finanças e empreendedorismo de A Gazeta. Se você não sabe fazer algo na declaração, é só perguntar ao chatbot.
A IA também traz algumas sugestões de questionamentos na página principal, entre eles como declarar MEI ou aposentadoria, por exemplo.
Na resposta, a IA orienta como o contribuinte deve proceder, dando um passo a passo de como detalhar as informações à Receita Federal. Você pode fazer quantas perguntas quiser à ferramenta.
A Receita Federal recomenda que os contribuintes organizem seus documentos com antecedência, para evitar contratempos no envio da declaração. Quem não entregar no prazo fixado está sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74 e a um valor máximo correspondente a 20% do imposto sobre a renda devido.