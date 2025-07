Apoio na gestão

Novo banco digital com auxílio de IA e voltado a empreendedores é lançado

Nova plataforma do Itaú é voltada a negócios de sócio único que faturam entre R$ 200 mil e R$ 3 milhões ao ano

Publicado em 21 de julho de 2025 às 17:09

Itaú lança banco voltado para empreendedores Crédito: Divulgação

O Itaú anunciou, nesta segunda-feira (18), o lançamento de um banco digital voltado para atender empreendedores. A plataforma, chamada Itaú Emps, é focada em atender negócios de sócio único com faturamento médio anual entre R$ 200 mil e R$ 3 milhões.>

O novo banco digital é voltado para pequenos empreendedores que buscam autosserviço, experiência personalizada e ainda apoio na gestão financeira do negócio. Para isso, oferece inteligência artificial generativa que atua como assessoria contextualizada e personalizada.>

Os perfis dos primeiros pequenos negócios a serem atendidos pelo banco são restaurantes, mercearias e mecânicas – e profissionais autônomos como médicos, advogados e freelancers, entre outros.>

Por enquanto, está disponível para empresas que tenham único sócio – aquelas com múltiplos sócios poderão abrir conta até o fim do ano. Em 2026, microempreendedores individuais (MEIs) também poderão utilizar o banco.>

>

O diretor do Itaú Emps, Pedro Prates, explica que a criação do aplicativo teve participação de empreendedores, que passaram as principais demandas.>

“Criamos um modelo escalável que une tecnologia e IA generativa conversacional e contextualizada aos ativos únicos que fazem do Itaú o melhor banco para as PMEs – modelagem de crédito, segurança e dados. Estamos construindo um banco voltado para uma faixa de empreendedores que, até agora, não contava com uma proposta específica no mercado. Por meio da tecnologia e inovação, vamos escalar a consultoria especializada para um público potencial de milhões de empreendedores, com um custo de servir adequado e precificação competitiva para esse perfil”, explica Prates.>

No que a IA ajuda

De acordo com o banco, a IA generativa terá como característica oferecer hiperpersonalização dentro do contexto de cada cliente, para auxiliá-los em seus desafios, dúvidas e tomadas de decisões diárias. >

"O agente de IA do Itaú Emps atua como um assessor para que as empresas sejam mais eficientes. Foi customizado com base em décadas de dados reais de empresas de todos os portes e setores e em todo conhecimento e visão que o Itaú Unibanco tem do mercado e de gestão financeira. Ao traduzir todo esse conteúdo técnico em interações claras e acessíveis em uma conversa, oferece orientações práticas, previsões e alertas, ajudando os empresários a tomarem decisões mais informadas e estratégicas com segurança”, explica Carlos Eduardo Mazzei, diretor de tecnologia do Itaú Unibanco.>

