Receita Federal vai abrir consulta ao 4° e penúltimo lote do IR 2025 nesta sexta (22)

Receita Federal vai abrir consulta ao 4º e penúltimo lote do IR 2025 nesta sexta (22)

O contribuinte recebe a restituição com correção de 1% mais juros com base na Selic. A taxa básica da economia atingiu o maior patamar em quase duas décadas

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 11:02

SÃO PAULO - A Receita Federal deverá abrir consulta ao quarto e penúltimo lote de restituições do Imposto de Renda 2025 nesta sexta-feira (22). O dinheiro será pago na próxima sexta (29) na conta informada ao declarar ou por Pix, caso essa seja a opção do contribuinte e se a chave for o CPF.

Entram no lote contribuintes que entregaram a declaração até o dia 15 de agosto, segundo a Receita. A consulta para saber se irá receber pode ser feita no site Consultar Restituição. É preciso informar CPF do contribuinte, data de nascimento e ano de exercício, que é 2025.

Também é possível conferir se foi contemplado por meio do e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita), com senha do portal Gov.br nível prata ou ouro.

A Receita disponibiliza, ainda, o aplicativo para tablets e celulares. No celular, o fisco costuma enviar um push informando ao contribuinte que a restituição foi liberada assim que a consulta é aberta.

COMO FAZER A CONSULTA À RESTITUIÇÃO DO IR?

Entre no site de consulta da restituição: https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/

Informe CPF, data de nascimento e selecione 2025 em "Exercício"



Clique em "Sou humano" e, depois, em "Consultar"



Em seguida, o programa informa se você está na lista de restituição



O fisco informa ainda que o lote seguirá com os pagamentos para contribuintes que entram na fila em ordem de prioridade, mas como a maioria dos prioritários já recebeu, deverá haver ter um grande número de não prioritários contemplados.

O contribuinte recebe a restituição com correção de 1% mais juros com base na Selic, que é a taxa básica da economia. A Selic atingiu o maior patamar em quase duas décadas.

O pagamento da restituição é feito na conta bancária informada pelo contribuinte ao declarar, desde que seja de sua titularidade, ou por meio do Pix, se ele escolheu essa opção e caso a chave Pix seja o seu CPF.

Se a restituição não for paga, é possível reagendar o crédito no Banco do Brasilno prazo de até um ano. No entanto, o contribuinte pode corrigir dados bancários da declaração neste período e recebe na conta de sua titularidade.

QUEM NÃO ENTRAR NO 4º LOTE DO IMPOSTO DE RENDA PODE ESTAR NA MALHA FINA?

André Cavalcanti, contador especialista em tributos e sócio da Valore Contadores Associados, afirma que os contribuintes que ainda não receberam a restituição do Imposto de Renda 2025 precisam esperar o quarto e o quinto lote para entender se caíram ou não na malha fina, embora essa consulta possa ser feita imediatamente pelo eCAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita).

Para ele, no entanto, não há motivo imediato para preocupação se o pagamento ainda não saiu até o quarto lote.

"A Receita Federal libera os valores em lotes sucessivos até setembro, e quem declarou dentro do prazo ainda pode ser contemplado, inclusive no quinto e último lote. Só deve acender o alerta quem não for incluído após o encerramento de todos os lotes."

Para os que suspeitam ter caído na malha fina, Cavalcanti orienta a consulta ao eCAC o quanto antes.

"O contribuinte deve acessar o extrato da declaração no portal Meu Imposto de Renda e verificar os detalhes das pendências, que podem envolver rendimentos divergentes, despesas médicas ou deduções inconsistentes", diz.

Se houver erros, é preciso enviar uma declaração retificadora. Para casos mais complexos, a dica é já reunir documentos que provem o que foi declarado e aguardar eventual intimação da Receita para prestar explicações.

QUAL É O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA?

O calendário de restituição do IR tem cinco lotes anuais, pagos de maio a setembro. O primeiro deles foi liberado no dia 30 de maio, último dia para entregar a declaração deste ano, e o último sairá em 30 de setembro.

Quem declarou neste ano e não receber o dinheiro em nenhum deles certamente caiu na malha fina. Será preciso corrigir as informações, enviando uma retificadora, para ter os valores.

Depois, a Receita começa a pagar lotes residuais, que incluem contribuintes atrasados e os que saíram da malha fina deste e de anos anteriores.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 2025

Lote - Data de pagamento

1º lote - já pago

2º lote - já pago



3º lote - já pago



4º lote - 29 de agosto



5º lote - 30 de setembro



COMO FUNCIONA A FILA DE PRIORIDADES DO IR?

A fila de prioridades do Imposto de Renda atende a contribuintes que fazem parte de alguma regra legal, prevista em legislação específica, ou que são considerados prioritários porque o fisco editou norma que os beneficia.

Como exemplos do primeiro caso estão pessoas a partir de 60 anos, com prioridade legal garantida no Estatuto do Idoso. No segundo caso de restituição prioritária estão os contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida do IR e/ou optaram por receber a restituição por Pix.

VEJA A ORDEM DE PRIORIDADE PARA RECEBER A RESTITUIÇÃO DO IR:

Idoso com 80 anos ou mais Idoso com 60 anos ou mais, e pessoa com deficiência e com doença grave

Contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério

Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber a restituição por Pix

Contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por Pix

Demais contribuintes



