'Hotel de plantas' no ES: a mulher que cuida do jardim dos viajantes

Quando os donos das plantas viajam ou não podem estar presentes, é ela quem garante que cada uma continue saudável, bonita e bem cuidada

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 18:16

Cuidar de plantas é muito mais do que regar e esperar que cresçam. É observar, compreender e responder às necessidades silenciosas de cada folha e raiz. Essa é a missão da especialista em cuidados com plantas, Fabiany Sambatti, uma profissional que dedica diariamente a a acolher plantas como se fossem hóspedes especiais.

Quando os donos das plantas viajam ou não podem estar presentes, é ela quem garante que cada uma continue saudável, bonita e bem cuidada. Com um olhar atento, técnicas de cultivo, experiência em diferentes espécies e, principalmente, muito afeto, ela diagnostica problemas, propõe tratamentos e acompanha a recuperação de cada uma, como se fossem pequenos pacientes verdes. Conheça a história no vídeo acima.

