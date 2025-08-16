Home
>
Tá No Lucro
>
'Hotel de plantas' no ES: a mulher que cuida do jardim dos viajantes

'Hotel de plantas' no ES: a mulher que cuida do jardim dos viajantes

Quando os donos das plantas viajam ou não podem estar presentes, é ela quem garante que cada uma continue saudável, bonita e bem cuidada

Vitor Jubini

Editor de Fotografia / [email protected]

Farley Sil

Editor de conteúdo audiovisual / [email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 18:16

Quando os donos das plantas viajam ou não podem estar presentes, é ela quem garante que cada uma continue saudável, bonita e bem cuidada

Cuidar de plantas é muito mais do que regar e esperar que cresçam. É observar, compreender e responder às necessidades silenciosas de cada folha e raiz. Essa é a missão da especialista em cuidados com plantas, Fabiany Sambatti, uma profissional que dedica diariamente a a acolher plantas como se fossem hóspedes especiais.

Recomendado para você

Quando os donos das plantas viajam ou não podem estar presentes, é ela quem garante que cada uma continue saudável, bonita e bem cuidada

'Hotel de plantas' no ES: a mulher que cuida do jardim dos viajantes

A parcela deste mês fecha o calendário de pagamentos em 2025. Vai receber o abono salarial quem foi contratado com carteira assinada em 2023, por no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos

PIS/Pasep: nascidos em novembro e dezembro recebem abono a partir de sexta (15)

Como um país emergente, o Brasil possui um risco elevado comparado aos EUA e à União Europa. Por conta disso, ter parte do patrimônio exposto a economias mais estáveis funciona como um seguro

Investir no exterior: diversificação é sinônimo de proteção e oportunidade

Quando os donos das plantas viajam ou não podem estar presentes, é ela quem garante que cada uma continue saudável, bonita e bem cuidada. Com um olhar atento, técnicas de cultivo, experiência em diferentes espécies e, principalmente, muito afeto, ela diagnostica problemas, propõe tratamentos e acompanha a recuperação de cada uma, como se fossem pequenos pacientes verdes. Conheça a história no vídeo acima.

Especialista em cuidados com plantas

Fabiany Sambatti, especialista em cuidados com plantas por Vitor Jubini
Fabiany Sambatti, especialista em cuidados com plantas por Vitor Jubini
Fabiany Sambatti, especialista em cuidados com plantas por Vitor Jubini
Fabiany Sambatti, especialista em cuidados com plantas por Vitor Jubini
1 de 4
Fabiany Sambatti, especialista em cuidados com plantas por Vitor Jubini

Tem uma história interessante para contar?

Se você tem uma experiência de vida que gostaria de compartilhar ou conhece alguém com uma história inspiradora, queremos ouvi-la! Para participar basta preencher o formulário no link abaixo. Sua jornada pode ser a próxima a ser publicada em A Gazeta.

█ Quero participar

Leia mais

Imagem - O dia em que jornalistas viraram reféns durante rebelião em presídio no ES

O dia em que jornalistas viraram reféns durante rebelião em presídio no ES

Imagem - A missão de um mestre para não deixar tradição morrer no ES

A missão de um mestre para não deixar tradição morrer no ES

Imagem - Morro do Macaco: 40 anos da tragédia que marcou a história do ES

Morro do Macaco: 40 anos da tragédia que marcou a história do ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais