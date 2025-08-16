'Hotel de plantas' no ES: a mulher que cuida do jardim dos viajantes

Editor de Fotografia / [email protected]
Editor de conteúdo audiovisual / [email protected]
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 18:16
Cuidar de plantas é muito mais do que regar e esperar que cresçam. É observar, compreender e responder às necessidades silenciosas de cada folha e raiz. Essa é a missão da especialista em cuidados com plantas, Fabiany Sambatti, uma profissional que dedica diariamente a a acolher plantas como se fossem hóspedes especiais.
Quando os donos das plantas viajam ou não podem estar presentes, é ela quem garante que cada uma continue saudável, bonita e bem cuidada. Com um olhar atento, técnicas de cultivo, experiência em diferentes espécies e, principalmente, muito afeto, ela diagnostica problemas, propõe tratamentos e acompanha a recuperação de cada uma, como se fossem pequenos pacientes verdes. Conheça a história no vídeo acima.
Especialista em cuidados com plantas
Tem uma história interessante para contar?
Se você tem uma experiência de vida que gostaria de compartilhar ou conhece alguém com uma história inspiradora, queremos ouvi-la! Para participar basta preencher o formulário no link abaixo. Sua jornada pode ser a próxima a ser publicada em A Gazeta.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o