Economistas explicam

Por que a conta do tarifaço do Trump pode cair no seu colo? Assista a explicações

Economistas apontam os efeitos da taxação dos EUA na economia brasileira, nos negócios e no dia a dia das famílias e dos investidores

Publicado em 18 de julho de 2025 às 09:03

Ricardo Paixão e Antonio Marcus Machado participam de live do Tá no Lucro Crédito: Divulgação

O anúncio da tarifa de 50% aos produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a acirrar a guerra comercial e a acender o alerta no cenário econômico. >

Para entender como o tarifaço pode afetar diretamente o cotidiano das pessoas — com possíveis reflexos no preço de produtos, na inflação e no poder de compra — e os desdobramentos nos investimentos e nas carteiras dos poupadores, Tá no Lucro, editoria de A Gazeta, conversou com economistas sobre o assunto.>

O economista Antonio Marcus Machado explicou os efeitos na economia com a manutenção das tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros e seus impactos para as empresas exportadoras e consequências com a manutenção da guerra comercial. >

O economista Ricardo Paixão analisou os efeitos práticos da medida, seus impactos no dia a dia das pessoas, como os riscos de inflação, desemprego e desaceleração do consumo. E ainda explicou o que investidores e poupadores devem observar diante do novo cenário para tomar suas decisões no mercado financeiro.>

Por problemas técnicos, a live que estava marcada para esta sexta-feira (18) não pôde ser realizada.>

