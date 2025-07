Sustentabilidade

Artesã do ES faz cenários de casamentos de novelas da Globo

Mikka Wentz confeccionou flores para "A Força do Querer", remake de "Pantanal" e a série "Guerreiros do Sol"; agora, ela mostra sua produção na Feira dos Municípios, realizada desta quinta-feira (3) até domingo (6)

Publicado em 3 de julho de 2025 às 10:40

A artesã confecciona as flores com fibras naturais, folhas secas e até palha de milho Crédito: Acervo pessoal

Sustentabilidade e muita dedicação. Essa é a receita do trabalho da artesã capixaba Mikka Wentz, que também atua como ceramista, artista visual e designer de ecoprodutos. Mas é a confecção de flores artesanais com matérias-primas de origem natural que mais chama a atenção em sua trajetória.>

Mikka ganhou notoriedade em 2017, quando participava de uma feira em São Paulo e foi descoberta por uma diretora da Rede Globo. O convite: produzir as flores da novela "A Força do Querer". Ela foi responsável por confeccionar o andor de Nossa Senhora de Nazaré, santa homenageada na trama, além do buquê da personagem Ritinha, interpretada por Isis Valverde.>

“Eu fiz todo o cortejo da procissão de Nossa Senhora de Nazaré e o casamento da Ritinha, com as flores da igreja e o buquê dela, que ficou muito famoso. Toda noiva queria um igual ao da Ritinha”, conta.>

Rita (Isis Valverde) com o buquê feito por Mikka Crédito: Estevam Avellar/Rede Globo/Divulgação

Segundo a artesã, os buquês passaram a ser muito procurados por causa da autenticidade do produto. “As noivas queriam o buquê que eu fazia porque era um único. Para cada noiva, eu crio um buquê diferente”, explica.>

Cinco anos depois, a artista recebeu outro convite da emissora: produzir a floragem de alguns cenários do remake de "Pantanal". “Foi em 2022, no final da pandemia, quando a diretora entrou em contato novamente comigo e falou: ‘Nós vamos refilmar a novela Pantanal. Eu nem acreditei, porque assisti à primeira versão”, relembra. Foram quatro meses de trabalho até a entrega das flores.>

Do Caparaó para a TV

A artesã faz um trabalho sustentável, confeccionando uma flor de cada vez, com papéis de origem natural. “As flores da novela ‘As flores de A Força do Querer e Pantanal foram feitas com papéis de fibras naturais, como bananeira e taboa. Esse papel só é produzido no Caparaó por uma associação tipicamente capixaba”, revela.>

Buquê de Mikka em casamento de Filó (Dira Paes) e José Leôncio (Marcos Palmeira) em Pantanal Crédito: Victor Pollak/Gshow

Durante as gravações de Pantanal, Mikka também confeccionou a floragem para o casamento dos personagens Juma Marruá e Jove, além dos buquês de outras três noivas que se casaram no fim da novela. Para esses cenários, usou folhas secas do próprio Pantanal como matéria-prima. “Para esses casamentos, fiz diferente: usei folhas secas e desidratadas do mato do Pantanal e da região de Goiás.">

Em 2023, Mikka realizou seu último trabalho para a Globo, desta vez na série "Guerreiros do Sol" (2025), do Globoplay. A pedido da direção, ela precisou trabalhar com um novo material: a palha de milho. “Foi um desafio. O artesanato do Espírito Santo não tem essa tradição. Aqui se usa mais folha de bananeira. Tive até dificuldade para encontrar. Uma amiga minha de Venda Nova conseguiu quatro sacos de palha de milho pra mim”, conta.>

Ela detalha o processo: "Primeiramente, você tem que limpar as folhas para tirar qualquer tipo de ovo ou de bichos, que podem causar fungos ou criar teias de aranha no material. É um processo de degeneração da própria matéria-prima, mas sem usar produto químico”, completa.>

Para a artista, a parte mais desafiadora foi confeccionar o buquê. “A história se passa no meio do sertão. Você até pode imaginar como é, mas se nunca tiver ido, não sabe de verdade. Eu morei em Pernambuco por um tempo e andei muito pelo interior de lá.”>

Apesar da vivência, Mikka também buscou referências em filmes antes de começar a produção. “Tive que pensar em como seria o buquê de uma noiva no sertão, porque não é uma região com muitas flores. A única que resiste é o mandacaru. Foi aí que decidi que me inspiraria nela. Pesquisei na internet o tamanho da flor, as medidas das pétalas, e ficou lindíssimo”, relembra.>

Mikka reforça a importância de trabalhar com materias sustentáveis e de minimizar os impactos ambientais ao longo das produções. "O meu trabalho tem a minha assinatura. A gente precisa ter responsabilidade social e ambiental. Até na hora de usar uma cola, é preciso pensar se não vai agredir o meio ambiente", defende.>

Cultura e tradição do ES

Após brilhar na telinha, a artesã vai ensinar suas técnicas e criações na Feira dos Municípios, evento que celebra a cultura e a tradição capixabas e acontece de 3 a 5 de julho no Pavilhão de Carapina, na Serra. Mikka Wentz é uma das atrações do estande “Mestres Artesãos”, um dos destaques da edição deste ano. >

O presidente da Aderes, Alberto Gavini, explica que o evento contará com a participação dos 78 minicípios do Espírito Santo, cada um representado por estandes com características e particularidades de suas cidades. "O evento vai, principalmente, divulgar internamente o Espírito Santo. Muitos capixabas ainda não conhecem os roteiros maravilhosos que o nosso Estado tem", pontua. >

A programação inclui 60 manifestações culturais, 22 atrações musicais, restaurantes e cervejarias capixabas, além de um parque de diversões. “Neste ano, teremos agências de viagens divulgando e vendendo roteiros turísticos do Espírito Santo. Também vamos contar com uma sala multisensorial destinada às pessoas com deficiência. Além disso, vamos ter a presença de mestres artesãos fazendo seus produtos no local, para que as pessoas vejam e comprem as artes”, completa Gavini.>

FEIRA DOS MUNICÍPIOS>

Onde: Pavilhão de Carapina, na Serra

Horário de funcionamento:

Quinta-feira (3) – 14h às 22h / Praça de alimentação: 14h à meia-noite

Sexta-feira (4) – 14h às 22h / Praça de alimentação: 14h à meia-noite

Sábado (5) – 10h às 22h / Praça de alimentação: 10h à meia-noite

Domingo (6) – 10h às 18h / Praça de alimentação: 10h às 20h Entrada franca

Estacionamento: R$ 15,00 >

