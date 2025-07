Saiba como participar

Programa busca ideias inovadoras para impulsionar negócios no Norte do ES

As inscrições vão até o dia 1º de agosto e serão destinados R$ 30 mil para cada proposta selecionada na microrregião do Rio Doce

Publicado em 1 de julho de 2025 às 16:38

Programa vai selecionar 20 ideias inovadoras na microrregião do Rio Doce. Crédito: Secom/Felipe Reis

A segunda edição do programa Gênesis - Geração de Ideias Inovadoras e Estímulo à Abertura de Startups chega à microrregião do Rio Doce, no Espírito Santo, em busca de ideias ou projetos inovadores para o desenvolvimento socioeconômico do ecossistema de empreendedorismo e inovação no Estado. Nessa etapa, a iniciativa engloba os municípios de Aracruz, Ibiraçu, João Neiva, Linhares, Rio Bananal e Sooretama, no Norte capixaba.>

Serão selecionadas 20 ideias. Cada uma delas vai receber R$ 30 mil, provenientes do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Funcitec). Além disso, haverá capacitação gratuita para transformar ideias em empreendimentos de verdade. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela plataforma SigFapes, até as 17h59 do dia 1º de agosto. >

O edital 15/2025 é uma parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) com as prefeituras da microrregião do Rio Doce e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) – campus Linhares. >

Podem participar:

Pessoas de 15 anos de idade completos a partir da data de publicação do edital;

Residentes, trabalhadores ou estudantes da microrregião do Rio Doce do Espírito Santo;

Não ter sido contratado(a) em outras edições do Programa Gênesis, em qualquer microrregião capixaba.

As propostas podem ser submetidas por pessoas físicas, vinculadas ou não a empresas com até 24 meses de existência e faturamento bruto anual de até R$ 4,8 milhões, sediadas na microrregião do Rio Doce, no Espírito Santo. >

Etapas de seleção do Edital

Esta edição do Gênesis é composta por três etapas. Na primeira, serão selecionados 60 projetos e os membros receberão capacitação de 20 horas, durante uma semana, sobre como elaborar modelo de negócios.>

Posteriormente, na segunda etapa, será realizado um evento com até 60 proponentes classificados, de forma presencial, para fazer uma apresentação de até três minutos sobre o ecossistema de empreendedorismo e inovação local, abordando o modelo e o plano de negócio proposto.>

Do total, 20 projetos seguirão para a terceira etapa, em que vão receber capacitação de 20 horas sobre abertura, gestão e plano de negócios. A iniciativas aprovadas terão início em fevereiro de 2026, com acompanhamento técnico oferecido pelo Ifes.>

