Cenas da cidade

Entre pães e cafés, 'padarias a céu aberto' tomam as ruas em Vitória

Enquanto muitos ainda dormem, vendedores se espalham pelos cantos da capital capixaba para garantir a refeição matinal de quem não tem tempo de fazê-la em casa

Antes do dia clarear, o cheirinho de café toma conta das esquinas de Vitória. Enquanto a cidade dorme, vendedores ambulantes se espalham pelos cantos da capital capixaba para garantir a refeição matinal de muitos trabalhadores. Na agitação do cotidiano, as "padarias a céu aberto" são a opção ideal para o momento sagrado do dia — com pãezinhos, bolos, leite, achocolatado e, claro, o bom e estimulante cafezinho.>