Veja quem pode receber

Começam pagamentos do PIS/Pasep para nascidos em setembro e outubro

Segundo o Ministério do Trabalho, mais de 25 milhões de trabalhadores serão beneficiados

Os trabalhadores nascidos em setembro e outubro receberão os pagamentos do PIS/Pasep 2025 a partir desta terça-feira (15), realizados pela Caixa Econômica Federal. De acordo com o Ministério do Trabalho, 25,8 milhões de trabalhadores serão beneficiados, com um total de R$ 30,7 bilhões. >