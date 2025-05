Dia do Hambúrguer no ES tem sanduíche de graça e opções a partir de R$ 10

Semana de ofertas

Na Cavendish Burger, as comemorações do Dia do Hambúrguer têm promoções até sexta (30/05). Hoje (quarta), o cheese bacon com batata sai por R$ 29,90, e na quinta o adicional de batata no hambúrguer vai custar R$ 2,99. Na sexta, as entradas terão 10% de desconto no valor. Endereço: Blu Food Park, Av. Antônio Gil Veloso, 2002, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: @cavendishburger.