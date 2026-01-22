Home
>
Tá No Lucro
>
Quais são os direitos dos trabalhadores do Will Bank, liquidado pelo BC?

Quais são os direitos dos trabalhadores do Will Bank, liquidado pelo BC?

Colaboradores têm a prioridade em receber o pacote estabelecido pelas leis trabalhistas, pois terão seus contratos rescindidos sem justa causa

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 13:30

Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank na quarta-feira (21), o que causou surpresa no mercado financeiro e em seus colaboradores. A instituição contava com cerca de 1,5 mil funcionários, conforme a página oficial da marca no LinkedIn. Mas como ficam os direitos trabalhistas desses profissionais após o encerramento oficial das atividades do banco digital?

Recomendado para você

Colaboradores têm a prioridade em receber o pacote estabelecido pelas leis trabalhistas, pois terão seus contratos rescindidos sem justa causa

Quais são os direitos dos trabalhadores do Will Bank, liquidado pelo BC?

Levantamento do Procon-ES mostra que um mesmo item da lista escolar pode custar até sete vezes mais de uma loja para outra; confira dicas para economizar na hora da compra

Preço de material escolar no ES pode variar até 684%; veja como economizar

Conheça empreendedora que decidiu focar as vendas de roupas no crediário próprio para aumentar faturamento e multiplicar os pontos de vendas

De butique na van a rainha do crediário: capixaba cria império de 13 lojas

O advogado trabalhista e sócio do escritório Ferreira Borges, Yghor Dalvi, ressalta que a decisão da autarquia é um procedimento administrativo, adotado quando o BC verifica que a instituição financeira não tem mais condições de funcionar por não conseguir mais honrar as obrigações assumidas.

Segundo ele, a ideia desse procedimento é organizar e pagar tudo o que deve ser pago. Como o Will Bank está sendo encerrado, os contratos de trabalho serão rescindidos sem justa causa e eles terão todos os direitos trabalhistas garantidos como determina a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como as normas coletivas vigentes para a categoria.

Sede do banco digital Will Bank
Sede do banco digital Will Bank Crédito: Divulgação/Will Bank

“O diferencial dessa situação é que, em uma liquidação extrajudicial, os créditos trabalhistas são preferenciais, ou seja, são pagos primeiro aos profissionais. Assim, quando tudo estiver organizado, inclusive com o levantamento do dinheiro caso haja necessidade de venda de bens, os pagamentos começam a ser feitos. Primeiro recebem os colaboradores, depois os tributos e, assim, sucessivamente”, explica o advogado.

“O diferencial dessa situação é que, em uma liquidação extrajudicial, os créditos trabalhistas são preferenciais, ou seja, são pagos primeiro aos profissionais. Assim, quando tudo estiver organizado, inclusive com o levantamento de recursos por meio da venda de bens, se necessário, os pagamentos começam a ser feitos. Primeiro recebem os colaboradores, depois os tributos e, assim, sucessivamente”, explica o advogado.

O banco digital foi fundado em 2017, em Vitória (ES), com o nome Meu pag!, inicialmente focado na oferta de cartões de crédito voltados às classes C, D e E. A alteração do nome para Will Bank veio em 2019, quando passou a operar como banco digital. Em fevereiro de 2024, a fintech passou a fazer parte do conglomerado do Banco Master, liderado por Daniel Vocaro.

A instituição financeira operava sob Regime Especial de Administração Temporária do Banco Central, após a liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada em 18 de novembro de 2025.

Leia mais

Imagem - Saiba o que fazer se tiver investimentos no Will Bank

Saiba o que fazer se tiver investimentos no Will Bank

Excelente. Aqui está a versão final e limpa do texto, com as correções gramaticais aplicadas, vocabulário variado para evitar repetições e ajustes na precisão técnica dos termos jurídicos:: saldo do salário; aviso-prévio; 13º proporcional; férias vencidas e proporcionais com acréscimo de ⅓, saque integral do FGTS; e multa de 40% sobre o saldo do FGTS e o direito de solicitar o seguro-desemprego.

O que diz a lei

Quais são os direitos dos trabalhadores do Will Bank, liquidado pelo BC

Colaboradores têm prioridade em receber o pacote estabelecido pelas leis trabalhistas, pois terão seus contratos rescindidos sem justa causa

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank na quarta-feira (21), o que causou surpresa no mercado financeiro e em seus colaboradores. A instituição contava com cerca de 1.500 funcionários, conforme a página oficial da marca no LinkedIn. Mas como ficam as garantias trabalhistas desses profissionais após o encerramento oficial das atividades?

O advogado trabalhista e sócio do escritório Ferreira Borges, Yghor Dalvi, ressalta que a decisão da autarquia é um procedimento administrativo — ou seja, ocorre quando o BC verifica que a instituição financeira não possui mais condições de funcionar por não conseguir honrar as obrigações assumidas.

Segundo ele, o objetivo desse rito é organizar e quitar os débitos pendentes. Como o Will Bank está sendo encerrado, os contratos de trabalho serão rescindidos sem justa causa e os profissionais terão todas as verbas garantidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como pelas normas coletivas vigentes para a categoria.

“O diferencial desta situação é que, em uma liquidação extrajudicial, os créditos trabalhistas são preferenciais, ou seja, são pagos primeiro aos profissionais. Assim, quando tudo estiver organizado, com o levantamento do capital ou a venda de bens, os pagamentos começam a ser feitos. Primeiro recebem os colaboradores, depois os tributos e assim sucessivamente”, explica o advogado.

O banco digital foi fundado em 2017, em Vitória (ES), com o nome "Meu pag!", focado inicialmente na oferta de cartões de crédito para as classes C, D e E. A alteração para Will Bank ocorreu em 2019, quando passou a operar como banco digital. Em fevereiro de 2024, a fintech passou a fazer parte do conglomerado do Banco Master. A instituição financeira estava operando sob Regime Especial de Administração Temporária do Banco Central, após a liquidação extrajudicial da Will Financeira (do grupo Master), decretada recentemente.

Yghor Dalvi ressalta que, de acordo com a CLT, o trabalhador tem direito ao pacote completo de rescisão

  • Saldo do salário; 
  • Aviso-prévio; 
  • 13º proporcional; 
  • Férias vencidas e proporcionais com acréscimo de ⅓; 
  • Saque integral do FGTS; 
  • Multa de 40% sobre o saldo do FGTS;
  • Direito de solicitar o seguro-desemprego.

Para a hipótese de procedimento judicial, quando se declara a falência da instituição, Dalvi explica que os trabalhadores teriam que se habilitar como credores, apesar de continuar tendo o direito preferencial de receber seus direitos.

“Neste cenário, a Justiça ou o administrador judicial tenta levantar os valores possíveis para pagar a quem e quanto for possível. Em uma situação extrema como essa, os trabalhadores continuam a ter crédito preferencial”, salienta.

Em outro cenário, como processos trabalhistas em andamento contra o Will Bank, esses colaboradores ainda não terão direitos a receber. “Isso porque eles ainda não têm seus direitos reconhecidos”, como cita Dalvi.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Fundo deve reembolsar R$ 6,3 bilhões a clientes do Will Bank após liquidação

Saiba o que fazer se tiver investimentos no Will Bank

Will Bank: banco fundado no ES tem mais de R$ 6,5 bilhões em CDBs

Liquidado pelo BC, Will Bank foi criado no ES para atender população de baixa renda

BC decreta liquidação do Will Bank, banco digital do grupo Master

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Leis Trabalhistas Will Bank tá no Lucro - Direitos Trabalhistas Banco Master

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais