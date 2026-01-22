O que diz a lei

Sede do banco digital Will Bank Crédito: Divulgação/Will Bank

O que diz a lei

Quais são os direitos dos trabalhadores do Will Bank, liquidado pelo BC

Colaboradores têm prioridade em receber o pacote estabelecido pelas leis trabalhistas, pois terão seus contratos rescindidos sem justa causa

O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank na quarta-feira (21), o que causou surpresa no mercado financeiro e em seus colaboradores. A instituição contava com cerca de 1.500 funcionários, conforme a página oficial da marca no LinkedIn. Mas como ficam as garantias trabalhistas desses profissionais após o encerramento oficial das atividades?

O advogado trabalhista e sócio do escritório Ferreira Borges, Yghor Dalvi, ressalta que a decisão da autarquia é um procedimento administrativo — ou seja, ocorre quando o BC verifica que a instituição financeira não possui mais condições de funcionar por não conseguir honrar as obrigações assumidas.

Segundo ele, o objetivo desse rito é organizar e quitar os débitos pendentes. Como o Will Bank está sendo encerrado, os contratos de trabalho serão rescindidos sem justa causa e os profissionais terão todas as verbas garantidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como pelas normas coletivas vigentes para a categoria.

“O diferencial desta situação é que, em uma liquidação extrajudicial, os créditos trabalhistas são preferenciais, ou seja, são pagos primeiro aos profissionais. Assim, quando tudo estiver organizado, com o levantamento do capital ou a venda de bens, os pagamentos começam a ser feitos. Primeiro recebem os colaboradores, depois os tributos e assim sucessivamente”, explica o advogado.

O banco digital foi fundado em 2017, em Vitória (ES), com o nome "Meu pag!", focado inicialmente na oferta de cartões de crédito para as classes C, D e E. A alteração para Will Bank ocorreu em 2019, quando passou a operar como banco digital. Em fevereiro de 2024, a fintech passou a fazer parte do conglomerado do Banco Master. A instituição financeira estava operando sob Regime Especial de Administração Temporária do Banco Central, após a liquidação extrajudicial da Will Financeira (do grupo Master), decretada recentemente.

Yghor Dalvi ressalta que, de acordo com a CLT, o trabalhador tem direito ao pacote completo de rescisão:

Saldo do salário;

Aviso-prévio;

13º proporcional;

Férias vencidas e proporcionais com acréscimo de ⅓;

Saque integral do FGTS;

Multa de 40% sobre o saldo do FGTS;

Direito de solicitar o seguro-desemprego.

Para a hipótese de procedimento judicial, quando se declara a falência da instituição, Dalvi explica que os trabalhadores teriam que se habilitar como credores, apesar de continuar tendo o direito preferencial de receber seus direitos.

“Neste cenário, a Justiça ou o administrador judicial tenta levantar os valores possíveis para pagar a quem e quanto for possível. Em uma situação extrema como essa, os trabalhadores continuam a ter crédito preferencial”, salienta.

Em outro cenário, como processos trabalhistas em andamento contra o Will Bank, esses colaboradores ainda não terão direitos a receber. “Isso porque eles ainda não têm seus direitos reconhecidos”, como cita Dalvi.

