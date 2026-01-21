Liquidado pelo BC

Will Bank: banco fundado no ES tem mais de R$ 6,5 bilhões em CDBs

Títulos são garantidos pelo FGC, com teto de até R$ 250 mil; financeira foi adquirida pelo Banco Marster em 2024

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:12

Sede do banco digital Will Bank Crédito: Divulgação/Will Bank

O Will Bank, cuja liquidação foi anunciada nesta quarta-feira (21) pelo Banco Central, tem R$ 6,508 bilhões em CDBs (Certificados de Depósito Bancário) a pagar, segundo as informações mais recentes do Banco Central, referentes a setembro de 2025. Esses investimentos são elegíveis à cobertura do FGC (Fundo Garantidor de Créditos), desde que respeitado o teto de R$ 250 mil.

Apesar de ressarcir 800 mil credores do Master, em R$ 40,6 bilhões,com as obrigações relacionadas ao Will Bank. Em novembro de 2025, o fundo tinha R$ 125 bilhões de liquidez.

"Mesmo após o pagamento das garantias do caso Master, o fundo permanece com reservas robustas, suficientes para suportar cenários severos de estresse de mercado", afirmou o FGC ao liberar o ressarcimento de quem tinha dinheiro no banco.

A instituição fazia parte do conglomerado do Banco Master e entrou em Regime de Administração Especial Temporária (Raet), decretado pelo BC (Banco Central) em novembro, quando o regulador liquidou o banco de Daniel Vorcaro.

Segundo as informações disponibilizadas pelo BC a partir de dados enviados pelo Will Bank, a financeira devia R$ 14,2 bilhões em setembro e estava com o patrimônio líquido negativo em R$ 76 milhões.

O Will Bank também tem R$ 1,3 bilhão em letras financeiras para pagar. Esses instrumentos, porém, não são garantidos pelo FGC. No terceiro trimestre de 2025, o banco digital teve um lucro líquido de R$ 408,3 milhões.

Quando decretou a liquidação do Banco Master no dia 18 de novembro, o BC decidiu preservar o Will Bank devido ao interesse de investidores em adquirir o banco digital naquela época. No regime de administração especial temporária, as atividades do banco são preservadas, apesar de seus dirigentes perderem o mandato.

Na terça-feira (20), a bandeira de cartão de crédito Mastercard decidiu parar de aceitar transações feitas via cartões emitidos pelo Will Bank após as operações realizadas por consumidores na segunda (19) não terem sido honradas pelo banco.

Em outubro, antes da liquidação do Master, pelo menos quatro investidores demonstraram interesse no banco digital. Segundo a Folha, entre os interessados, estavam dois fundos de private equity, um brasileiro e um estrangeiro.

Criado em 2017 e comprado pelo Master em 2024, o Will tinha cerca de 9 milhões de clientes no ano passado e contava com forte presença no Nordeste, nas classes C e D. Totalmente digital, a fintech investiu muito em marketing. Entre seus garotos-propaganda estiveram o jogador Vinicius Junior, Whindersson Nunes, Pabllo Vittar, João Gomes, Simone Mendes, Maisa Silva, Thelma Assis e Danny Bond.

Como funciona a garantia do FGC

O valor máximo coberto pelo FGC é de R$ 250 mil por pessoa física (CPF) e jurídica (CNPJ). Estão garantidos:

Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio;

Poupança;



Depósitos a prazo, com ou sem emissão de certificado, como CDB e RDB;



Depósitos mantidos em contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos referentes a prestação de serviços de pagamento de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares;



LC (letra de câmbio);



LH (letra hipotecária);



LCI (letras de crédito imobiliário);



LCA (letras de crédito do agronegócio);



LCD (letras de crédito do desenvolvimento);



Operações compromissadas que têm como objeto títulos emitidos, após 8 de março de 2012, por empresa ligada.



