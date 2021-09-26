Vídeo: explosões do vulcão Cumbre Vieja podem causar tsunami no Brasil?

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O vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, entrou em erupção no dia 19 de setembro deste ano. Ele fica nas Ilhas Canárias — apesar de ser território espanhol, o vulcão fica na costa noroeste africana.

E com as atividades vulcânicas, as redes sociais foram tomadas pelo temor de um tsunami no outro lado do Oceano Atlântico, atingindo o Brasil ! Mais precisamente, o Espírito Santo

20 metros de altura. Pois é, estudos apontaram a chance remotíssima , quase nula, de uma erupção explosiva do vulcão que jogasse uma quantidade gigante de material no mar, de 500 km cúbicos, provocando ondas em alto-mar de até 100 metros de altura, que chegariam ao Nordeste do Brasil com cerca de 40 metros de altura e no litoral capixaba com atéde altura.

Para se ter uma noção: a maior onda surfada tem 24,4 metros, segundo o recorde atual, de Rodrigo Koxa em 2017.

Rodrigo Koxa pegando onda em Nazaré Crédito: Reprodução/Twitter WSL/Pedro Cruz

Pesquisadores do Instituto Geológico y Minero de España (IGME) , que estão acompanhando de perto a erupção em La Palma, citam que ela é do tipo do estromboliana, marcada por explosões curtas e espaçadas, sem risco de uma grande explosão mais perigosa. Os maiores riscos são os fluxos de lava e as emissões de gases.

Novos estudos anulam a possibilidade de um tsunami no Brasil, pois a altura das explosões está longe de causar riscos.

Explosões vulcânicas lançam lava em brasa no Monte Cumbre Vieja, na ilha de La Palmas Crédito: DANIEL ROCA / AP /AE

A vulcanóloga Kellin Schmidt disse para o UOL que a hipótese levantada sobre uma possível explosão e colapso de parte da ilha só aconteceria se houvesse uma instabilidade, o que não existe hoje nem deve se apresentar por séculos.

Formada na UnB (Universidade de Brasília), a pesquisadora mora em Madri (capital da Espanha) e hoje é responsável pelo projeto "Volcano Expedition". Ela está acompanhando de perto a erupção em La Palma.

"Seria necessário que o edifício vulcânico Cumbre Vieja alcançasse mais de mil metros sobre a elevação atual. Para que essa altitude seja alcançada, serão necessários mais 50 mil anos, tomando como referência a taxa média de crescimento da ilha", explica.

Os maiores riscos atuais são os fluxos de lava e as emissões de gases. O encontro do magma ardente com o mar pode gerar nuvens tóxicas e ondas de água fervente na costa da ilha.

Fábio Braz Machado, membro da Sociedade Brasileira de Geologia e professor e pesquisador em petrologia ígnea da Universidade Federal do Paraná (UFPR) também explicou que, depois de entrar em uma erupção, o natural é que o vulcão adormeça por alguns anos.

""A tendência é que o Cumbre Vieja se acalme. Se ele liberou a pressão principal, agora é só escoar, como se estivesse finalizando o processo" Fábio Braz Machado - Professor, pesquisador e membro da Sociedade Brasileira de Geologia