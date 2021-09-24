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La Palma

Coluna de gases do vulcão nas Ilhas Canárias atinge 4.500 m de altura

Segundo a Guarda Civil Espanhola,  fluxos da lava, que  seguem em direção ao mar, destruindo casas e fechando estradas, ainda estão ativos; seis rodovias estão interditadas na região.

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 14:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 set 2021 às 14:09
Vulcão entra em erupção nas Ilhas Canárias
Vulcão entra em erupção nas Ilhas Canárias Crédito: Reprodução Twitter/@involcan
A erupção do vulcão Cumbre, na ilha de La Palma, nas Canárias, entra nesta sexta-feira (24) no sexto dia. Segundo a Guarda Civil Espanhola, a coluna de gases que saiu do vulcão chegou a atingir 4.500 metros de altura. Dois fluxos da lava que seguem em direção ao mar, destruindo casas e fechando estradas, ainda estão ativos. Ao todo, seis rodovias estão interditadas na região.
A lava lançada pelo vulcão já cobre mais de 166 hectares e destruiu 350 imóveis, segundo dados divulgados ontem pelo sistema de monitoramento europeu por satélites Copérnico.

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O Departamento de Segurança Nacional da Espanha aponta que a erupção segue ocorrendo, embora a velocidade de deslocamento da lava tenha apresentado redução. O rio formado no norte da estrutura é o mais ativo, fluindo a 4 km/h.
Além disso, o Departamento de Segurança Nacional indicou que está prevista a possibilidade de que os gases emitidos pelo Cumbre Vieja comecem a se deslocar para o leste ou nordeste, enquanto os que estão a 1,5 mil metros têm tendência de ida para sudoeste ou sul.
Até o momento, quase 6 mil pessoas precisaram deixar as casas por causa da lava, em número que está aumentando diariamente, por determinação de evacuação feita pelas autoridades.

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